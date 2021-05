Sonu Sood va installer son premier ensemble d’usines d’oxygène | Nouvelles des gens

New Delhi: La star de Bollywood et philanthrope Sonu Sood, qui essayait d’aider autant de personnes que possible au milieu de la deuxième vague déchaînée du COVID-19, avait commandé des usines d’oxygène, et ces usines seraient désormais installées dans des hôpitaux de différents États.

Sonu et son équipe sont actuellement en train de mettre en place une usine d’oxygène à l’hôpital gouvernemental de Kurnool, qui sera suivie de l’installation de la prochaine à l’hôpital de district, Atmakur, Nellore, suivie par d’autres États.

Il avait déjà obtenu les autorisations nécessaires du commissaire municipal, du collecteur et des autres autorités compétentes.

Cette usine aidera des milliers de personnes vivant à Kurnool et Nellore et dans les villages voisins en leur fournissant de l’oxygène pendant ces périodes de test.

Parlant de l’usine de l’hôpital gouvernemental de Kurnool, le collectionneur de district S.Ramsundar Reddy IAS a déclaré: « Nous sommes vraiment reconnaissants à Sonu Sood pour son geste humanitaire. L’usine d’oxygène qu’il a aménagée aidera à traiter 150 à 200 patients COVID au gouvernement de Kurnool. Hôpital tous les jours. «

Ajoutant à cela, Sonu a déclaré: « C’est la nécessité de l’heure d’améliorer les soins de santé, en particulier dans les zones rurales. Je pense que ces plantes aideront les personnes dans le besoin à lutter courageusement contre Covid -19. Après Andhra Pradesh, nous mettrons en place quelques usines de plus dans quelques autres États entre juin et juillet. À l’heure actuelle, nous identifions les hôpitaux dans le besoin de divers États. «

Ces usines d’oxygène à Kurnool et Nellore seront opérationnelles à partir de juin.

La deuxième vague de coronavirus a infecté de nombreuses personnes et le nombre de cas positifs au COVID-19 augmente rapidement. À Bollywood également, un grand nombre de célébrités ont été infectées en l’espace de quelques semaines.

Sonu, qui a été sous les feux de la rampe en raison de son travail philanthropique, a été ajouté le 17 avril à la liste des célébrités de Bollywood à diagnostiquer COVID-19 après Manish Malhotra, Katrina Kaif,

Akshay Kumar, Vicky Kaushal, Govinda, Bhumi Pednekar, Aamir Khan, Paresh Rawal, Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Aditya Narayan, Kartik Aaryan et Aamir Khan, entre autres. Auparavant, Amitabh Bachchan, Abhishek Bachchan, Arjun Kapoor, Malaika Arora et quelques autres étaient également infectés par le virus.

Sonu a reçu sa première dose du vaccin COVID-19 à l’hôpital Apollo, au Pendjab, le 7 avril. Sonu s’est rendu sur ses comptes de médias sociaux pour partager une photo de l’hôpital.

En plus de se faire vacciner contre l’infection, l’acteur avait également lancé « Sanjeevani – A Shot of Life », une initiative visant à encourager les gens à se faire vacciner contre le nouveau coronavirus et à sensibiliser à la campagne de vaccination dans le pays.

Par ailleurs, sur le front du film, Sonu a récemment annoncé un nouveau film intitulé «Kisaan», qui sera réalisé par E Niwas et soutenu par le cinéaste Raaj Shaandilyaa. En dehors de cela, il sera également présenté dans le prochain film Telugu ‘Acharya’ de Chiranjeevi.