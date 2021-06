Sonu Sood va installer des usines d’O2 dans plus de 16 états à travers l’Inde | Nouvelles des gens

Mumbai : l’acteur Sonu Sood, qui essaie sans relâche d’aider les personnes touchées par COVID-19, a annoncé qu’il installerait des usines d’oxygène à travers le pays dans près de 16 à 18 États.

L’acteur a révélé que le processus avait déjà commencé avec le verrouillage de deux endroits dans les villes de Nellore et Kurnool dans l’Andhra Pradesh. Le processus battra son plein d’ici la fin juin et sera achevé d’ici septembre dans tous les États.

S’adressant à l’IANS par téléphone, Sonu a déclaré: « J’ai essayé de couvrir tous les États. Les usines d’oxygène seront installées près des hôpitaux nécessiteux qui auront près de 150 à 200 lits. Tous ces hôpitaux ne seront jamais en pénurie. Les patients ont de voyager parfois loin pour atteindre les hôpitaux et dans certains cas, ils perdent également la vie. Avec cela, j’espère qu’une telle situation ne se produira jamais. «

Est-ce sa méthode de précaution pour lutter contre la troisième vague prévue de COVID-19 ?

« Cela résoudra le problème pour toujours. À l’heure actuelle, il y a près de 700 concentrateurs que nous desservons en Inde, mais c’est un arrangement temporaire. Avec une usine d’oxygène, personne ne sera jamais confronté à un problème. Pourquoi attendre une troisième ou une quatrième vague pour Même lorsque la pandémie sera terminée, les villages et les quartiers à proximité seront approvisionnés en oxygène pour toujours », explique l’acteur.

Le travail de l’acteur a atteint les masses et il a souvent des visiteurs qui viennent à l’extérieur de sa maison pour le rencontrer et discuter de leurs problèmes avec lui. Il dit qu’aider les gens ne fait que le faire se sentir plus responsable.

« Cela ne me rend pas nerveux, mais me donne plus de sens des responsabilités. Il pleut en ce moment mais les gens se tiennent toujours dehors et je leur ai demandé de partir. Je m’inquiète pour eux et il y a tellement de douleur à travers le pays. Alors , les privilégiés devraient se manifester, aider et faire tout ce qu’ils peuvent », a déclaré l’acteur, qui sera bientôt vu dans le film en télougou « Acharya » et le film de Bollywood « Prithviraj ».