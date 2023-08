Sonu Sood surpris avec un portrait pop art de 1,17 lakh pieds carrés réalisé par des fans pour son anniversaire

L’acteur Sonu Sood a partagé la vidéo d’un portrait d’art de 1,17 pieds carrés Lakh qui lui est dédié pour son anniversaire par ses fans.

L’acteur de Bollywood Sonu Sood est resté bouche bée lorsque la Team Indian Creative Unity a créé un portrait pop art géant pour honorer l’acteur humanitaire pour son anniversaire. L’acteur a partagé la vidéo sur son Instagram où l’équipe a peint et conservé des tissus ensemble pour former un chef-d’œuvre de 1,17 Lakh pieds carrés.

Team Indian Creative Unity est un groupe d’artistes dévoués qui ont réalisé l’importance de la contribution de Sonu Sood à la société, ainsi qu’à l’industrie cinématographique et ont décidé de leur rendre un hommage remarquable. Le concept de l’équipe a été affiché dans l’énorme mémorial du pop art à Ajitwal, Moga, et couvrait un vaste 1,17 lakh pieds carrés de toiles rouges et bleues.

Ils avaient l’intention de capturer les deux côtés de l’acteur, c’est-à-dire le cinéma et l’humanitaire via leur brillante vision esthétique. Cet hommage créatif est plus qu’un simple reflet de l’illustre carrière d’acteur de Sonu Sood. Mais aussi en hommage à ses efforts incessants pour aider l’humanité en cas de besoin avec sa fondation caritative et son travail social pendant la pandémie de Covid-19.





Sonu a posté une bobine mardi pour diffuser les merveilleux efforts de Team Indian Creative Unity, dirigé par le Dr Baljinder. Partageant la vidéo, il a écrit : « 1,17 Lakh Sq Feet d’amour pur. Humilié au-delà des mots. Merci beaucoup pour vos souhaits. Team Indian Creative Unity. Dr Baljinder et son équipe. »

Le Dr Baljinder a également publié une vidéo similaire sur Instagram souhaitant à l’acteur son anniversaire. La légende disait: « Joyeux anniversaire au vrai héros SONU SOOD. En espérant que votre journée soit aussi merveilleuse que vous. Le plus grand POP ART du monde 1,17 pieds carrés à SONU SOOD SIR. »

Sur le plan du travail, Sonu Sood anime la populaire émission d’aventures pour les jeunes MTV Roadies et a captivé le public avec sa personnalité confiante et aimante. Ses fans attendent patiemment la sortie de son thriller bourré d’action Fateh dans lequel il jouera un rôle principal.