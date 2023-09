Sonu Sood soutient les entreprises locales en réparant une crevaison dans un atelier de réparation, la vidéo devient virale, les internautes l’appellent « masiha »

Sonu Sood a soutenu les entreprises locales et sa vidéo montrant la réparation d’une crevaison dans un atelier de réparation a conquis Internet.

L’acteur et philanthrope Sonu Sood, qui tourne actuellement son prochain thriller d’action « Fateh », a apporté son soutien à l’entreprise locale d’un atelier de réparation de crevaisons, près d’Hyderabad, et s’est lui-même essayé à la réparation d’un atelier.

Vendredi, sur Instagram, Sonu a partagé une vidéo Reel, dans laquelle on peut le voir portant un t-shirt noir, un jean bleu et des baskets blanches et noires. Il a complété le look avec des lunettes de soleil noires.

Dans la vidéo, on peut voir Sonu avoir une conversation intéressante avec le propriétaire de l’atelier de réparation de crevaison. On voit Sonu dire : « Aujourd’hui, nous sommes près d’Hyderabad, et nous voici dans l’atelier de réparation de crevaison de Mohd Anwar. Kabse aap crevaison bana rahe ho ?. » Ce à quoi le commerçant répond : « 2 ans ».

L’acteur montre ensuite comment on contrôle la crevaison en plongeant la chambre à air dans l’eau. Il montre comment réparer la crevaison, en frottant la chambre à air avec un instrument, puis y met une solution avant de colmater la crevaison. Sonu demande au commerçant : « Combien le facturez-vous », ce à quoi ce dernier répond : « Rs 50. » L’acteur a déclaré : « À notre époque, c’était seulement Rs 5. » Il demande combien il gagne dans l’ensemble. jour, et le commerçant a dit « Rs 500-1000 ».

Sonu a répondu en plaisantant: « Aap dua maangte honge ke logo ki gaadiyan crevaison ho jaayein tab salut à chalegi dukan. » Puis ils ont ri. Sonu demande alors « Ghar par ou kon hai? » L’homme répond qu’il a ses parents et sa femme. La vidéo se termine avec Sonu lui souhaitant bonne chance.

Voici la vidéo





L’acteur a sous-titré la vidéo comme suit : « Humari Puncture ki Dukaan #supportsmallbusiness ». Les fans ont commenté : « Je respecte tellement », « Gareebo ke masiha », « un vrai héros », « une personne formidable », etc. Il y a quelques jours, Sonu avait étendu son soutien au commerce local de jus de canne à sucre aux États-Unis.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Sonu sera bientôt visible au Fateh. Le prochain film est basé sur la cybercriminalité, à Amritsar, au Pendjab. Le film est réalisé par Vaibhav Mishra et met en vedette Sonu en tête.

Le film présente également Shivjyoti Rajput et Vijay Raaz dans des rôles de premier plan. Certains des meilleurs noms d’Hollywood, notamment le directeur de la photographie, l’équipe de recherche et les chorégraphes d’action, ont été engagés pour ce film, dont la sortie est prévue plus tard cette année. Sonu a été vu pour la dernière fois dans le rôle de Chand Bardai dans le drame d’action historique mettant en vedette Akshay Kumar, Samrat Prithviraj, qui a fait un bond au box-office.