Sonu Sood, son équipe sauve des patients COVID-19 à l’hôpital ARAK de Bengaluru

La star de Bollywood et philanthrope Sonu Sood et son équipe ont travaillé lundi toute la nuit pour fournir de l’oxygène à l’hôpital ARAK de Bangalore d’où ils avaient reçu un appel SOS. Au moins 20 à 22 vies auraient pu courir en danger en raison de l’indisponibilité présumée des bouteilles d’oxygène si Sonu et son équipe n’avaient pas agi rapidement.

Mardi, un membre de l’équipe de la fondation Sonu Sood Charity a reçu un appel de MR Satyanarayan, l’inspecteur de la vieille ville de Yelahanka au sujet d’une situation à l’hôpital ARAK, qui avait déjà perdu 2 vies car ils n’avaient pas de stock d’oxygène.

L’équipe est rapidement entrée en action et à minuit s’est arrangée pour un cylindre. Ils ont réveillé tous leurs contacts et les ont informés de la nature d’urgence de la situation, et les gens sont venus en force pour les aider. En quelques heures, 15 bouteilles d’oxygène supplémentaires avaient été arrangées par l’équipe de Sonu Sood.

«C’était un pur travail d’équipe et la volonté d’aider nos compatriotes. Dès que nous avons reçu l’appel de l’inspecteur Satyanarayan, nous l’avons vérifié et sommes passés à l’action en quelques minutes. L’équipe a passé toute la nuit à ne penser à rien mais à aider l’hôpital. s’il y avait eu un retard, de nombreuses familles auraient pu perdre leurs proches », a déclaré Sood.

Il a ajouté: «Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à sauver tant de vies hier soir. Ce sont ces actions des membres de mon équipe qui me donnent envie de continuer et d’essayer de faire une différence dans la vie des gens. Je suis extrêmement fier de Hashmath qui a été en contact avec moi à travers toute l’équipe et toute l’équipe qui les a aidés. «

La deuxième vague de coronavirus a infecté de nombreuses personnes et le nombre de cas positifs au COVID-19 augmente rapidement. À Bollywood également, un grand nombre de célébrités ont été infectées en l’espace de quelques semaines. Sonu, qui a été sous les feux de la rampe en raison de son travail philanthropique, a été ajouté le 17 avril à la liste des célébrités de Bollywood à diagnostiquer COVID-19 après Manish Malhotra, Katrina Kaif, Akshay Kumar, Vicky Kaushal, Govinda, Bhumi Pednekar, Aamir Khan, Paresh Rawal, Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Aditya Narayan, Kartik Aaryan et Aamir Khan entre autres.