Sonu Sood s’effondre à la suite de la mort d’une jeune fille positive au COVID qu’il avait transportée par avion, dit: «La vie est vraiment injuste parfois» | Nouvelles des gens

New Delhi: L’acteur de Bollywood et humanitaire Sonu Sood s’est récemment rendu sur Instagram pour pleurer la mort d’une jeune fille Bharti de Nagpur alors qu’elle succombait au COVID-19. Selon son message, Sood avait transporté la jeune fille par avion dans une ambulance aérienne de Nagpur à Hyderabad et elle combattait le COVID-19 depuis un mois avant sa mort.

Samedi (8 mai), l’acteur a exprimé sa tristesse face à sa disparition et a mentionné qu’il occuperait toujours une place spéciale pour elle dans son cœur même s’il ne l’a jamais rencontrée.

Il a écrit: «Bharti, une jeune fille de Nagpur que j’ai transportée par avion sur une ambulance aérienne à Hyderabad est décédée la nuit dernière. Reposez-vous au pouvoir mon cher Bharti. Vous avez combattu le mois dernier comme une tigresse complète sur une machine Ecmo. Même si je n’ai jamais Vous avez rencontré, vous tiendrez toujours une place très spéciale dans mon cœur. Mes condoléances à toute sa famille, je vais les rencontrer très bientôt. La vie est vraiment injuste parfois. «

Dans la légende, Sonu a écrit: « Ce monde vous manquera toujours ».

Jetez un œil à l’article sincère:

L’acteur de Bollywood avait aidé Bharti, 25 ans, en la faisant transporter par avion à l’hôpital Apollo d’Hyderabad. Après cela également, Sonu a fait transporter par avion un patient COVID-19 gravement malade de Jhansi à Hyderabad, vers le même hôpital.

Plus tôt ce mois-ci, Sonu avait fait la une des journaux lorsqu’il a appelé le gouvernement à fournir une éducation gratuite aux enfants qui avaient perdu leurs parents à cause du COVID-19 mortel. De nombreuses célébrités, dont Priyanka Chopra, ont soutenu son initiative et l’ont amplifiée sur leurs comptes de médias sociaux.

Sonu Sood est sous les feux de la rampe depuis le début de la pandémie de COVID-19 en Inde, car il a tendu la main aux travailleurs migrants et aux patients à de nombreuses reprises.

L’acteur de «Dabangg» a reçu sa première dose de vaccination à l’hôpital Apollo, au Pendjab, le 7 avril. Sood avait contracté le coronavirus le 17 avril, cependant, il s’est rétabli assez rapidement et a redémarré son travail philanthropique pour les personnes touchées par le COVID.