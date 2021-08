Sonu Sood se dit « fier » de rejoindre Special Olympics Bharat en tant qu’ambassadeur de la marque | Nouvelles des gens

New Delhi : L’acteur et philanthrope indien Sonu Sood a toujours été un pas en avant pour aider les personnes dans le besoin, en particulier pendant la pandémie de COVID-19. La star de « Dabangg » a ajouté une autre plume à sa casquette en devenant l’ambassadrice de la marque indienne aux Jeux olympiques spéciaux qui se tiendront en Russie.

Sonu a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram avec une photo de lui portant le maillot et posant avec le Special Olympics Red Ball.

Il a écrit : « Je me sens fier aujourd’hui alors que je suis choisi pour être l’ambassadeur de la marque pour l’Inde aux #SpecialOlympics qui se dérouleront en Russie ! Je suis sûr que nos champions nous rendront fiers et je leur souhaite tout le meilleur ! Jai Hind. «

L’événement virtuel de la séance inaugurale a été visionné par plus de 500 athlètes, entraîneurs, familles, officiels et bénévoles.

S’ouvrant sur le fait de devenir l’ambassadeur de la marque pour l’Inde aux Jeux olympiques spéciaux, Sonu a déclaré : « Aujourd’hui est un jour très spécial pour moi et je suis ravi de rejoindre ce voyage d’inclusion avec Special Olympics Bharat. L’athlète olympique redéfinit l’esprit humain qui se dresse face à chaque défi. »

En promouvant l’inclusion des personnes handicapées mentales, il a ajouté : « Je souhaite à tous bonne chance pour qu’ils fassent de leur mieux et présentent leurs capacités avec confiance, ce qui en soi enverrait un message fort au monde qu’ils méritent d’être intégrés.

Exprimant sa gratitude d’avoir fait partie de SO Bharat, l’acteur a ajouté: « Je me sens privilégié de rejoindre la famille Special Olympics Bharat et je me porte garant de rendre cette plate-forme encore plus grande et de trouver un écho auprès des gens de tout le pays. Je soutiens SO Bharat. Je soutiens la révolution de l’inclusion. »

Dans son rôle d’ambassadeur de la marque pour Special Olympics Bharat, Sonu dirigera l’équipe d’athlètes Special Olympics Bharat qui se rendra à Kazan pour participer aux Jeux olympiques spéciaux mondiaux d’hiver en janvier 2022.