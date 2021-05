Sonu Sood salue Sara Ali Khan comme «  héros  » après avoir fait un don à sa fondation caritative pour le soulagement du COVID

À un moment où le pays est confronté à une augmentation du nombre de cas de COVID-19, la star de Bollywood Sara Ali Khan a étendu son soutien et a fait don d’une quantité importante à la fondation caritative de Sonu Sood pour l’achat de plus de bouteilles d’oxygène pour ceux qui en ont grand besoin.

Remerciant Sara pour sa contribution, Sood est allée sur Twitter et a écrit: «Merci beaucoup ma chère Sara Ali Khan pour votre contribution à la @soodfoundation! Extrêmement fière de vous et continuez à faire du bon travail. Vous avez inspiré la jeunesse de la nation à se manifester et à aider pendant ces moments difficiles. Vous êtes un héros (émoticône étreignant) @ sara_ali_khan95. «

Dernièrement, Sara a constamment amplifié et mis l’accent sur les besoins et les ressources de secours du COVID sur ses poignées de médias sociaux. Le nombre de cas positifs au COVID-19 a augmenté rapidement au cours de la deuxième vague de la pandémie.

À Bollywood, de nombreuses célébrités ont été infectées en l’espace de quelques semaines. Récemment, Neil Nitin Mukesh, Sonu Sood, Manish Malhotra, Katrina Kaif, Akshay Kumar, Govinda, Paresh Rawal, Alia Bhatt, Ranbir Kapoor et Rohit Saraf, entre autres, ont été testés positifs au COVID-19.

Auparavant, Amitabh Bachchan, Abhishek Bachchan, Arjun Kapoor, Malaika Arora et quelques autres étaient également infectés par le virus.

Selon le ministère de la Santé de l’Union, le Maharashtra faisait partie des 10 États qui ont signalé 71,81% des nouveaux cas de COVID-19 dans le pays vendredi. L’État a signalé les nouveaux cas quotidiens les plus élevés à 62 194. L’État faisait partie des 12 États qui représentaient au total 81,04% du total des cas actifs en Inde et comptaient 6,41,281 cas actifs du virus.

Sur le plan du travail, Sara sera ensuite vue dans ‘Atrangi Re’ d’Aanand L Rai, avec Akshay Kumar et Dhanush. Le tournage du film a commencé en décembre de l’année dernière. Il y a quelque temps, les images des décors du film à Agra ont fait sensation sur Internet. Ils ont offert un aperçu du monde d’Atrangi Re avec Akshay dans l’avatar d’un roi et Sara dans un ensemble ethnique tout rose.