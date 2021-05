Sonu Sood reste imparable pour aider les patients COVID, dit « il me faut 11 heures pour trouver un lit à Delhi et 9,5 heures à UP » | Nouvelles des gens

New Delhi: Le bon samaritain Sonu Sood travaille 24 heures sur 24 pour aider les patients critiques du COVID-19 à travers le pays. Comme l’année dernière, il a veillé à ce que les travailleurs migrants rentrent chez eux en toute sécurité, cette fois-ci, il fait de même pour organiser les lits et les bouteilles d’oxygène.

Sonu Sood a écrit sur Twitter: Il me faut en moyenne 11 heures pour trouver un lit à Delhi. & Il me faut en moyenne 9,5 heures pour trouver un lit à UP. Va encore y arriver

Va encore y arriver – sonu sood (@SonuSood) 30 avril 2021

La deuxième vague de cette pandémie a fait des ravages dans le pays et pas seulement dans les célébrités, mais tous ceux qui peuvent tendre la main font leur part pour sauver des vies.

Maintenant, vous devriez aussi aider les autres https://t.co/dHfzseLwoD – sonu sood (@SonuSood) 30 avril 2021

Sonu Sood, qui est actif sur les réseaux sociaux et répond aux fans à la recherche d’une aide authentique, a fait de son mieux pour organiser des lits d’hôpital et des bouteilles d’oxygène pour les patients COVID-19. L’acteur s’est remis récemment du COVID-19 et est de retour pour aider les personnes en détresse en ces temps de test.

Lit organisé à l’hôpital RML de Delhi.

Je lui souhaite un prompt rétablissement.@SoodFoundation https://t.co/exeFmPh59E – sonu sood (@SonuSood) 30 avril 2021

L’acteur après avoir reçu sa première dose de vaccin contre le coronavirus mercredi 7 avril 2021 a exhorté le gouvernement à lancer la campagne pour les personnes aussi jeunes que 25 ans. lors du verrouillage déclenché par le coronavirus l’année dernière, encourage désormais les gens à recevoir la dose de vaccin.

Il a également lancé « Sanjeevani: A Shot of Life » – une campagne de vaccination pour sensibiliser le public. L’acteur a récemment organisé jusqu’à 10 générateurs d’oxygène pour les patients COVID-19 à Indore.