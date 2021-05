Sonu Sood remercie Priyanka d’avoir soutenu son plaidoyer en faveur d’une éducation gratuite pour les enfants des victimes du COVID, les fans le veulent comme «prochain PM» | Nouvelles des gens

New Delhi: Sonu Sood a remercié lundi soir Priyanka Chopra d’avoir soutenu son appel pour une éducation gratuite aux enfants de ceux qui ont perdu la vie à Covid, alors même que de nombreux fans l’ont proposé pour le prochain Premier ministre de l’Inde.

« Merci beaucoup Priyanka pour votre soutien. Je promets que nous y arriverons », a écrit Sonu à Priyanka, avec un emoji les mains croisées.

Son message est venu en réponse au long tweet de Priyanka plus tôt dans la journée, en accord avec l’appel de Sonu et en le saluant comme un « philanthrope visionnaire ».

«Avez-vous entendu parler de philanthropes visionnaires? Mon collègue @sonu_sood en est un. Il réfléchit et planifie à l’avance. Réfléchissez bien à celui-ci car l’impact est à long terme et implique des enfants – parmi les nombreuses histoires d’horreur de la pandémie, concerne les enfants qui ont perdu un de leurs parents ou les deux à cause de Covid 19. La perturbation, pour beaucoup, conduit malheureusement à un arrêt complet de leurs études en raison de la combinaison de la perte et des facteurs économiques dus à cette perte.

«Premièrement, je suis inspiré par le fait que Sonu ait fait cette observation critique. Deuxièmement, dans le style typique de Sonu, il a également pensé à une solution et proposé des suggestions d’action. La suggestion de Sonu est à la fois à l’État et aux gouvernements centraux d’assurer la gratuité de l’éducation. pour tous les enfants touchés par Covid. Quel que soit le stade de leurs études – à l’école, au collège ou dans des études supérieures. Le but n’est pas de laisser une pause et certainement pas le manque de financement. S’ils sont ignorés, un grand nombre d’enfants serait laissé sans possibilité en tant qu’adultes.

«Pour ceux qui ne font pas partie du gouvernement, je fais appel à votre compassion combinée à la générosité et soyez les philanthropes, frappez aux portes des instituts ou de toute personne qui peut aider à avoir un impact important. Adoptez l’éducation d’un enfant si vous le pouvez.

«Je soutiens pleinement les idées de Sonu et je travaillerai activement à trouver des moyens de soutenir l’éducation parce que j’ai toujours cru que #educationforeverychild est un droit d’aînesse.

« Et nous ne pouvons pas, en tant que société, laisser le virus changer cela », a conclu Priyanka.

Pendant ce temps, de nombreux fans étaient émus tout en transmettant leur culte du héros à Sonu.

« Nous avons besoin d’un Premier ministre comme Sonu sood », a écrit un utilisateur.

« Sonu Sood devrait être le prochain PM », a écrit un autre.

Un autre utilisateur a tweeté: « Un immense respect pour cet homme. »

« Premier ministre comme Sonu Sood », a écrit un autre utilisateur.

Récemment, Sonu a organisé le transport par avion d’un patient Covid gravement malade de Jhansi à Hyderabad pour y être soigné. Priyanka, quant à elle, a lancé une collecte de fonds dans l’espoir de collecter un million de dollars pour l’approvisionnement en médicaments de Covid en Inde.