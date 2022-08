Sonu Sood réagit à la séance photo nue de Ranveer Singh, dit "nous vivons dans un monde où...."

Sonu Sood, qui a aidé des milliers de personnes pendant la pandémie, est le héros préféré de l’Inde. Les gens l’appelaient un super-héros lorsqu’il organisait des bus, de la nourriture, des médicaments, des maisons, des installations médicales, etc., au moment où ils en avaient le plus besoin.

Dans une récente interview avec Pinkvilla, Sonu a parlé de Ranveer Singh qui a récemment fait la une des journaux après que ses photos nues soient devenues virales sur les réseaux sociaux. Sonu Sood a réagi aux photos controversées et a écrit : « Oui, je pense que c’est le choix d’un individu de faire une séance photo comme il le souhaite. Oui, nous vivons dans un monde où si vous faites quelque chose, il y aura beaucoup de gens pour vous pointer du doigt, mais je pense que lorsque vous faites ce tournage ou quelque chose comme ça, quelque part vous vous préparez à ce que ce genre de réactions vont viens. Alors si quelqu’un est prêt, pourquoi pas ? »





Il y a quelques jours, Ranveer a été invité par le People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) India à tout dévoiler pour sa prochaine campagne intitulée “All Animals Have the Same Parts – Try Vegan”.

Selon Hindustan Times, la lettre écrite par l’organisation à Ranveer se lit comme suit : “Salutations des personnes pour le traitement éthique des animaux (PETA) Inde, le groupe de défense des droits des animaux le plus connu du pays, avec plus de 2 millions de membres et de sympathisants. Nous avons vu votre séance photo époustouflante pour Paper Magazine – et nous espérons que vous nous laisserez aussi tomber le pantalon.”

“Pour promouvoir la compassion pour les animaux, envisagerez-vous d’apparaître dans une publicité nue de PETA Inde avec le slogan” Tous les animaux ont les mêmes parties – Essayez végétalien “? J’ai joint une image de référence mettant en vedette Pamela Anderson pour votre lecture”, la lettre signée par le vice-président des célébrités et des relations publiques, PETA Inde, lit plus loin.

Il mentionne même : « Vous seriez en excellente compagnie. Certaines célébrités sans viande qui ont aidé PETA Inde et d’autres entités de PETA à promouvoir l’alimentation à base de plantes incluent Anushka Sharma, Joaquin Phoenix, Kartik Aaryan et Natalie Portman.