Sonu Sood pour PM ? Voici ce que l’acteur a à dire! | Nouvelles des gens

New Delhi: Alors que la pandémie de coronavirus a causé une immense misère, douleur et souffrance à de nombreuses personnes à travers le pays, l’acteur devenu philanthrope et militant social Sonu Sood est devenu un véritable héros.

L’acteur de « Simmba » aide les gens sans relâche depuis qu’un verrouillage à l’échelle nationale a été annoncé pour la première fois par le Premier ministre Narendra Modi l’année dernière.

Le travail constant de Sonu pour aider les gens à lutter contre la pandémie de COVID-19 a lancé un énorme cri sur les réseaux sociaux pour qu’il se porte candidat au poste de Premier ministre. Cependant, Sonu ne semble pas enclin à entrer en politique.

Parlant de la même chose à un portail de divertissement en ligne, Sonu a partagé: « J’ai toujours soutenu que je suis un acteur et c’est tout ce que j’aime faire. Je n’ai pas l’intention d’entrer en politique pour le moment. Et en ce qui concerne la question d’aider les gens, vous pouvez le faire de n’importe où. J’essaie d’aider les gens à ma façon chaque jour. Quelqu’un d’autre pourrait préférer une autre façon d’être utile aux gens.

Sonu a également révélé ce qui l’avait motivé vers son incroyable travail social.

« L’année dernière, quand j’ai vu qu’il y avait des travailleurs migrants à pied depuis le métro jusqu’à leur ville natale, cela m’a secoué. J’ai vu ces visuels et cela m’a fait sentir que je devrais essayer de les aider. Tout a commencé à partir de là et depuis lors, mon équipe et moi avons fait tout notre possible pour aider les gens à traverser cette pandémie », a expliqué un homme de 47 ans à BollywoodLife.

Sonu a inspiré de nombreux acteurs à contribuer à la lutte de l’Inde contre le COVID-19. L’actrice mondiale Priyanka Chopra et l’acteur de télévision Gurmeet Chaudhary ont ouvertement félicité Sonu pour son travail de secours pour les familles touchées par le COVID.