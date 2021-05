Sonu Sood pleure la mort d’un patient de Covid-19 de la vidéo «  Love You Zindagi  », déclare que «  la vie est injuste  »

Alors que l’Inde subit la deuxième vague meurtrière de pandémie de coronavirus, les cas et le nombre de décès à travers le pays sont en augmentation. SOS appelle des vidéos déchirantes de médecins et de familles pour sauver leurs patients et leurs proches ont envahi les médias sociaux. Au milieu de cela, mardi, une vidéo d’un service Covid-19 du pays était devenue virale après qu’une patiente ait été vue en train d’écouter le morceau principal de Bollywood, « Love You Zindagi », se réjouissant même si elle souffrait de la mort. virus. Cependant, la femme de 30 ans a succombé au virus mortel vendredi et la nouvelle en a choqué beaucoup. Les condoléances ont afflué de personnes dont l’acteur et philanthrope indien Sonu Sood, profondément attristé par sa disparition prématurée.

S’adressant à Twitter, Sood a écrit: «Si triste, elle n’aurait jamais imaginé qu’elle ne pourrait plus revoir sa famille. La vie est tellement injuste. Tant de vies qui méritaient de vivre sont perdues. Peu importe à quel point notre vie devient normale, mais nous ne pourrons jamais sortir de cette phase. »La jeune maman a également eu un enfant à la maison.

Si triste, elle n’aurait jamais imaginé qu’elle ne pourrait plus revoir sa famille. La vie est tellement injuste. Tant de vies qui méritaient de vivre sont perdues. Peu importe à quel point notre vie devient normale, nous ne pourrons jamais sortir de cette phase. https://t.co/jZBQtiTD2l– sonu sood (@SonuSood) 13 mai 2021

La femme qui n’a pas eu de lit aux soins intensifs à l’hôpital et qui se débrouillait dans l’urgence covid pendant les dix derniers jours lorsque la vidéo a été tournée. Elle avait demandé au médecin s’il était possible de jouer de la musique, sur laquelle le travailleur de la santé avait joué la chanson susmentionnée. la vidéo originale a été tweetée par un certain Dr Monika Langesh, qui a écrit: «Elle n’a que 30 ans et elle n’a pas eu de lit de l’ICU, nous la gérons dans l’urgence Covid depuis 10 jours. Elle est sous NIVsupport, a reçu du remedesvir, de la plasmathérapie, etc. C’est une fille forte avec une forte volonté qui m’a demandé de jouer de la musique et je lui ai permis. par un certain Dr Monika Langesh qui a écrit (sic). «

Elle n’a que 30 ans et elle n’a pas eu de lit d’icu, nous la gérons dans l’urgence de Covid depuis 10 jours.Elle est sous NIVsupport, a reçu du remedesvir, de la plasmathérapie, etc. & Je lui ai permis. Leçon: « Ne perdez jamais l’espoir » pic.twitter.com/A3rMU7BjnG– Dre Monika Langeh🇮🇳 (@drmonika_langeh) 8 mai 2021

Dans une mise à jour ultérieure, elle a écrit que bien qu’elle ait obtenu un lit aux soins intensifs après deux jours, son état n’était pas stable. «Elle a eu le lit aux soins intensifs, mais son état n’est pas stable. Veuillez prier pour une fille courageuse. Parfois je me sens si impuissant. Tout est entre les mains du tout-puissant ce que nous planifions ce que nous pensons ne pas être entre nos mains. Un petit enfant l’attend à la maison. S’il vous plaît priez », a noté le médecin.

Elle a eu le lit aux soins intensifs mais l’état n’est pas stable. Veuillez prier pour une fille courageuse. Parfois je me sens si impuissant. Tout est entre les mains du tout-puissant ce que nous planifions ce que nous pensons ne pas être entre nos mains. Un petit enfant l’attend à la maison. Merci de prier. https://t.co/zfpWEt5dYm– Dre Monika Langeh🇮🇳 (@drmonika_langeh) 9 mai 2021

Vendredi, le Dr Langesh a tweeté qu’elle l’avait perdue alors qu’elle succombait à de graves symptômes de covid et s’est inquiétée de l’enfant, qui doit maintenant supporter le chagrin.

Je suis vraiment désolé … nous avons perdu l’âme courageuse … ॐ शांति … s’il vous plaît priez pour que la famille et l’enfant supportent cette perte🙏😭 https://t.co/dTYAuGFVxk– Dre Monika Langeh🇮🇳 (@drmonika_langeh) 13 mai 2021

La vidéo a été vue par plus de 1,1 million de personnes sur Twitter. Les internautes prient maintenant pour qu’elle repose en paix et que la dévastation de la pandémie prenne fin le plus tôt possible.

