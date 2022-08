Sonu Sood parle d’accepter les échecs, souhaite que Samrat Prithviraj ait bien réussi au box-office

La dernière apparition de Sonu Sood au cinéma était dans Samrat Prithviraj, une production de Yash Raj Films et Chandraprakash Dwivedi. L’histoire de Prithviraj Chauhan, un monarque Rajput de la dynastie Chahamana, est racontée dans Prithviraj Rao, un poème épique en langue Braj. Sonu y a joué le poète Chand Bardai, tandis que d’autres personnages importants ont été joués par Akshay Kumar, Manushi Chhillar, Sanjay Dutt, Manav Vij, Ashutosh Rana et Sakshi Tanwar.

Le film, cependant, ne s’est pas bien comporté au box-office et en réagissant, il a déclaré: “J’aurais aimé que le film ait bien fonctionné car il y avait beaucoup de travail acharné. En tant qu’acteur, il est important que vous donniez votre 100% et c’est au public de décider ce qui est bien et ce qui ne va pas.” De plus, Sonu a ajouté qu’il faut accepter les échecs et en tirer des leçons et pouvoir faire mieux la prochaine fois, et mieux faire. “Cette fois, nous avons échoué, mais la prochaine fois, nous ferons bien.”

Il a ajouté : “Quel que soit le rôle qui me sera proposé, je continuerai à travailler dur pour cela et j’essaierai de divertir les gens”, a déclaré Sonu.

L’acteur a récemment rencontré le champion international de karaté Amritpal Kaur, qui a rendu le pays fier en remportant de nombreuses médailles, dont l’or aux Championnats d’Asie du Sud 2019.

Partageant un aperçu de leur rencontre sur Instagram, Sonu a déclaré qu’il avait aidé l’enfant de karaté il y a deux ans lors de son opération au genou.

Dans sa dernière publication sur Instagram, l’acteur a partagé les photos d’Amritpal avant et après l’opération et a écrit : “Quand vous voyez l’impact positif que vous avez eu dans la vie des autres, cela rend votre vie encore plus intéressante. J’ai rencontré Amritpal il y a 2 ans lorsqu’elle avait un besoin urgent d’une opération au genou. Elle avait de grands rêves mais les circonstances ne l’ont pas laissée travailler pour cela. L’aider à y arriver a été l’un des plus grands honneurs de ma vie et voir cette médaille dans sa main aujourd’hui en vaut d’autant plus la peine.

Sur le plan professionnel, Sonu prêtera sa voix au commandant Karan Saxena, une nouvelle série audio originale Spotify basée sur les œuvres du romancier Amit Khan. Les épisodes seront accessibles à partir du 15 août. L’acteur a également révélé le mois dernier qu’il accueillerait Kuberan’s House, présenté comme la plus grande exposition de start-up en Inde.