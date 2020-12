Le héros de la pandémie de l’Inde, l’acteur Sonu Sood, est de nouveau à la hauteur. Après avoir assuré les ouvriers, les étudiants sont rentrés chez eux en toute sécurité pendant le verrouillage et ont fait des dons pour l’éducation et les entreprises de personnes issues de milieux pauvres, Sood fournit maintenant des pousse-pousse à piles gratuits pour aider à démarrer les petites entreprises.

«Un petit pas aujourd’hui, pour un grand bond en avant demain. En fournissant des e-rickshaws gratuits qui peuvent être utilisés pour relancer les petites entreprises, Mon effort pour permettre aux gens de devenir autonomes», a-t-il écrit dans un tweet.

Auparavant, Sood aurait hypothéqué huit propriétés à Mumbai, pour lever 10 crores de Rs et aider les nécessiteux. Selon un rapport de contrôle de l’argent, Sood, qui a été à l’avant-garde de l’organisation de plusieurs mesures d’aide depuis le coronavirus– le verrouillage induit, a été interrogé sur les motivations de ses efforts humanitaires.

Le rapport indiquait que Sood avait hypothéqué ses propriétés situées à divers endroits à Mumbai pour lever des fonds. Les propriétés comprennent deux magasins commerciaux et six appartements. Les documents accessibles par le portail indiquent également que l’accord a été signé la première semaine de septembre de cette année et qu’ils ont été enregistrés en novembre 2020. L’acteur aurait payé des frais d’enregistrement de Rs 5 lakh pour lever des fonds en hypothéquant sa propriété qui est situé sur la route AB Nayar, à Mumbai.

Ses efforts pour se mobiliser en temps de crise et venir secourir les personnes dans le besoin pendant les périodes difficiles ont été largement appréciés. Une personne a même donné à son magasin le nom du Bollywood après l’avoir aidé à atteindre son village lorsque le pays a été verrouillé plus tôt cette année.

Le département des arts et des sciences humaines de l’Académie Sarat Chandra IAS, du Sarat Chandra Degree College et du Sarat Chandra Junior College dans l’Andhra Pradesh a été renommé en l’honneur de l’acteur de Bollywood Sonu Sood, qui apparaît également dans Telugu et d’autres films du Sud. Le département est maintenant connu sous le nom de Département des arts et des sciences humaines Sonu Sood.