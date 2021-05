Sonu Sood obtient un patient COVID gravement malade transporté par avion de Jhansi à Hyderabad | Nouvelles des gens

New Delhi: L’acteur de Bollywood et humanitaire Sonu Sood, qui a récemment aidé une jeune fille de 25 ans en la faisant transporter par avion de Nagpur à l’hôpital Apollo d’Hyderabad, a de nouveau reçu lundi un patient gravement malade du COVID-19 transporté par avion de Jhansi à Hyderabad, vers le même hôpital. .

Le nom du patient est Kailash Agarwal de Jhansi. Les médecins de l’hôpital local ont déclaré que son traitement supplémentaire ne serait pas possible là-bas et ont demandé à la famille de commencer à chercher un hôpital plus grand. Ils ont beaucoup essayé, sont même allés voir le député local, mais n’ont pas pu.

C’est alors qu’ils ont adressé une requête à Sonu. Dès qu’il a vu le tweet et qu’il a appris que le patient était vraiment critique, il a commencé à chercher à obtenir à Kailash Agarwal un hôpital approprié et un lit de soins intensifs avec un ventilateur. Sonu a découvert grâce à ses relations qu’un lit peut être aménagé à l’hôpital Apollo à Hyderabad.

Parlant de la même chose, Sonu a déclaré: « Les médecins avaient demandé au patient d’être transféré dans un hôpital plus grand, et le défi était d’obtenir les autorisations nécessaires des magistrats du district afin d’obtenir l’ambulance aérienne et d’effectuer le transfert. »

«Comme il n’y a pas d’aéroport à Jhansi, l’ambulance aérienne a dû récupérer le patient de Gwalior, et c’était un autre défi majeur d’amener le patient de Jhansi à Gwalior. Mais l’équipe est arrivée et a tout mis en place pour ne pas perdre de temps. Maintenant, le traitement se déroule bien à l’hôpital Apollo, à Hyderabad, et nous espérons que tout ira pour le mieux », a-t-il ajouté.

La deuxième vague de coronavirus a infecté de nombreuses personnes et le nombre de cas positifs au COVID-19 augmente rapidement.

À Bollywood également, un grand nombre de célébrités ont été infectées en l’espace de quelques semaines. Sonu, qui a été sous les feux de la rampe en raison de son travail philanthropique, a été ajouté le 17 avril à la liste des célébrités de Bollywood à diagnostiquer COVID-19 après Manish Malhotra, Katrina Kaif, Akshay Kumar, Vicky Kaushal, Govinda, Bhumi Pednekar, Aamir Khan, Paresh Rawal, Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Aditya Narayan, Kartik Aaryan et Aamir Khan entre autres.

Auparavant, Amitabh Bachchan, Abhishek Bachchan, Arjun Kapoor, Malaika Arora et quelques autres étaient également infectés par le virus.

L’acteur de 47 ans a pris sa première dose du vaccin COVID-19 à l’hôpital Apollo, au Pendjab, le 7 avril. L’acteur s’est rendu sur ses comptes de réseaux sociaux pour partager une photo de l’hôpital. En plus de se faire vacciner contre l’infection, l’acteur avait également lancé « Sanjeevani – A Shot of Life », une initiative visant à encourager les gens à se faire vacciner contre le nouveau coronavirus et à sensibiliser à la campagne de vaccination dans le pays.

Par ailleurs, sur le front du film, Sonu a récemment annoncé un nouveau film intitulé «Kisaan», qui sera réalisé par E Niwas et soutenu par le cinéaste Raaj Shaandilyaa. En dehors de cela, il sera également présenté dans le prochain film Telugu ‘Acharya’ de Chiranjeevi.