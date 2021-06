Sonu Sood nie avoir offert une voiture de luxe Rs 3 crore à son fils Ishaan, dit qu’elle a été ramenée à la maison pour un procès

Samedi 19 juin, Internet était en effervescence après qu’un rapport affirmait que l’acteur de Bollywood Sonu Sood avait acheté une voiture de luxe de 3 millions de roupies pour son fils aîné, Ishaan, qui a récemment eu 18 ans. Selon le rapport, Sonu avait acheté la voiture chic. à l’occasion de la fête des pères.

L’acteur de ‘Dabangg’, cependant, a réfuté le rapport dimanche 20 juin et a déclaré que la voiture avait été amenée pour être jugée. En parlant à Spotboye, Sonu a déclaré: « Il n’y a pas de vérité à cela. Je n’ai pas acheté de voiture pour mon fils. La voiture a été amenée chez nous pour un essai. Nous avons fait un essai. Mais c’est tout. Nous n’avons pas acheté la voiture.

Se demandant d’où venait l’angle de la fête des pères, l’acteur a dit : « Pourquoi est-ce que je donnerais une voiture à mon fils pour la fête des pères ? Ne devrait-il pas me donner quelque chose ? Après tout, c’est ma journée !

Sonu a ajouté : « Blague à part, le meilleur cadeau de fête des pères que mes deux fils puissent m’offrir est de passer la journée avec moi. Je n’ai presque pas de temps pour eux. Maintenant qu’ils grandissent, ils ont leur propre vie. Donc passer la journée ensemble est un luxe que je pense m’être mérité.

Sonu se sent humilié par la réponse des internautes à l’annonce de son achat de la voiture. Il a déclaré: «Je pense que 90 pour cent des commentaires sous les rapports étaient favorables. Ils ont dit que si j’avais acheté une voiture, il était temps que je fasse quelque chose pour moi et ma famille. Cette positivité et cet amour inconditionnel que j’ai eu pendant ces mois où j’ai tendu la main aux gens avec un coup de main, sont le plus beau cadeau que j’ai reçu de ma vie. Peu importe combien les sceptiques essaient d’influencer l’opinion publique contre moi, mon bon travail ne sera pas mis en doute par mes sympathisants.

Sonu a été salué pour son travail philanthropique pendant la pandémie de COVID-19. Qu’il s’agisse d’aider les migrants à rentrer chez eux ou de fournir des bouteilles d’oxygène aux nécessiteux, l’acteur a tout fait. Interrogé sur les personnes remettant en question ses sources de ressources caritatives, Sonu est imperturbable.

« Laissez-les poser les questions. J’ai les réponses pour ceux dont je suis responsable. Le reste, je m’en fiche. Les sceptiques ne peuvent pas me dissuader de mon travail. Je continuerai à aider les nécessiteux. Il a dit.