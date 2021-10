Sonu Sood lance la campagne « Desh Ke Liye » pour lutter contre la toxicomanie | Nouvelles des gens

MUMBAI : L’acteur Sonu Sood, qui a gagné une énorme base de fans pour son travail philanthropique au milieu de la pandémie de coronavirus en cours, a maintenant lancé la campagne « Desh Ke Liye » pour lutter contre la toxicomanie.

En parlant plus à ce sujet, Sonu a déclaré: « Je pense qu’il y a beaucoup de gens qui ont souffert à cause de la drogue. Ils veulent en sortir mais ils ne peuvent pas. Plus tôt, j’ai été nommé ambassadeur de la marque de la campagne anti-drogue au Pendjab et nous avons essayé d’aider beaucoup de gens. Mais, plus tard, quand je suis passé par le niveau local, j’ai réalisé qu’il y avait tellement de familles qui voulaient sortir leurs enfants du problème de la drogue. Mais, ils ne le sont pas. en mesure de payer le traitement pour la cure de désintoxication ou les médicaments nécessaires pendant quelques mois. »

« Donc, nous lançons cette plate-forme appelée ‘Desh Ke Liye’ où n’importe qui peut s’inscrire et nous informer des personnes qui souffrent à cause de la drogue », a-t-il ajouté. Selon Sonu, l’objectif principal de la campagne est de rendre l’Inde sans drogue.

Il a déclaré : « Nous nous occuperons de leur réadaptation, de leurs médicaments et du traitement global. Ce sera une plate-forme qui aidera à sauver de nombreuses vies, à sauver de nombreuses familles et à faire de vous un héros. L’idée derrière cela est que vous deveniez un héros en sauvant un héros ; sauver un individu et l’aider à sortir de la drogue. »

« Il s’agit d’une initiative unique et je suis sûr que nous pourrons sauver beaucoup de vies. Nous partons du Pendjab mais nous avons beaucoup de demandes. Finalement, ce sera une affaire pan-indienne. Les gens ont toujours appelé le Pendjab Udta Punjab mais, grâce à cette initiative, nous voulons le transformer en Uthta Punjab. J’espère qu’ensemble nous réussirons à sauver de nombreuses vies », a-t-il ajouté.