Sonu Sood, Kartik Aaryan, Tahira Kashyap et d’autres présentent leurs condoléances à la mort des parents de Bhuvan Bam | Nouvelles des gens

New Delhi: La star de YouTube Bhuvan Bam a perdu ses deux parents à cause de COVID-19 au cours du dernier mois et s’était rendue sur Instagram samedi soir pour partager la triste nouvelle avec ses fans.

Son père Avnindra Bam est décédé le 11 mai et sa mère Padma Bam a rendu son dernier soupir le 10 juin.

Pleurant leur perte le cœur lourd, Bhuvan a partagé dans un post Instagram et a écrit: « J’ai perdu mes deux bouées de sauvetage à cause de la covid. Aai aur Baba ke bina kuch bhi pehle jaisa nahi rahega. Ek mahine mein sab bikhar chuka hai. Ghar, sapne, sab kuch. Meri aai mere pass nahi hai, baba mere saath nahi hain. Ab shuru se jeena seekhna padega. Mann nahi kar raha. (Rien ne sera pareil sans Aai et Baba. Tout a été brisé au cours du dernier mois. Ma maison , mes rêves tout. Mon aai n’est pas avec moi, ni baba. Maintenant, je vais devoir apprendre dès le début comment vivre et je n’en ai pas envie.) »

De nombreuses célébrités telles que Varun Dhawan, Kartik Aaryan, Sonu Sood, Tahira Kashyap, Armaan Malik, CarryMinati, Hardik Pandya, Rannvijay Singha, Ashish Chanchlani se sont rendues dans la section commentaires pour excuser sa perte.

Bhuvan Bam est un YouTuber populaire dont la chaîne BB Ki Vines a rapidement trouvé un large public. Il a été le premier YouTuber individuel indien à croiser 10 millions d’abonnés. Il est connu pour jouer des personnages hilarants tels que Janki, Mme Verma, Adrak Baba, Sameer Fuddi, Titu Mama, M. Hola, Dr Sehgal, Babli Sir et Banchoddas.