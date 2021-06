Sonu Sood Fan marche 700 km d’Hyderabad à Mumbai Barefoot to Meet Actor

L’acteur de Bollywood Sonu Sood a des milliers de fans dans tout le pays. Certains de ces fans font des choses extraordinaires de temps en temps pour exprimer leur amour pour lui. L’un de ses fans, Venkatesh, a récemment marché pieds nus d’Hyderabad à Mumbai pour le rencontrer. L’acteur s’est rendu sur Twitter pour partager une photo avec Venkatesh et a déclaré qu’il voulait organiser son transport, mais le jeune fan a décidé de marcher plus de 700 km pour le rencontrer. L’acteur de « Dabangg » a également demandé à ses fans de ne pas se donner autant de mal pour le rencontrer et a déclaré qu’il ne souhaitait pas encourager ses fans à faire de telles choses.

Dans une publication sur Twitter, l’acteur a déclaré: « Venkatesh a marché pieds nus de Hyd à Mumbai pour me rencontrer, malgré mes efforts pour organiser une sorte de transport pour lui. Il est vraiment inspirant et m’a énormément humilié. Ps. Cependant, je ne veux encourager personne à prendre la peine de le faire. »

Sood est apparu comme un sauveur pour les travailleurs migrants pendant le verrouillage de COVID-19 l’année dernière et continue d’aider les gens en ces temps difficiles. Non seulement l’homme ordinaire, mais l’acteur a également réussi à aider des noms de premier plan. Sood a récemment tendu la main pour aider Harbhajan Singh après que l’ancien joueur de cricket indien a publié une demande d’injection de Remdesivir sur Twitter.

Les fans de Sood ont de temps en temps exprimé leur gratitude et leur amour pour lui. Récemment, l’affiche grandeur nature de l’acteur a été arrosée de lait à Srikalahasti du district de Chittoor dans l’Andhra Pradesh pour ses efforts pour aider les gens pendant la crise COVID.

