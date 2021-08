Sonu Sood Fan crée le portrait de l’acteur sur un terrain de 50 000 pieds carrés, la vidéo devient virale

L’acteur de Bollywood Sonu Sood a fêté son 48e anniversaire le 30 juillet. La star a essayé plusieurs rôles phénoménaux dans divers films à succès de Bollywood. Cependant, ses fans se sont multipliés en un an et demi après qu’il soit devenu un «messie» réel pour les nécessiteux au milieu de la pandémie mortelle de COVID-19. Le travail social de Sood, de l’organisation de bus pour les migrants à la fourniture de bouteilles d’oxygène en période de crise, a été salué par des personnes à travers le pays. Sa base de fans n’a fait qu’augmenter à pas de géant et à l’occasion de son anniversaire, les souhaits se sont multipliés toute la journée. Des célébrités aux hommes ordinaires, les gens ont inondé les médias sociaux de beaux vœux pour la star.

Plusieurs artistes dans le passé ont stupéfié le pays avec leur œuvre d’art exceptionnelle dédiée à l’acteur. Cependant, un artiste nommé Vipul Mirajkar a impressionné les internautes avec ses compétences après avoir réalisé un portrait de Sood sur un terrain de 50 000 pieds carrés dans un champ. Il a creusé et labouré le champ pour présenter soigneusement chaque caractéristique de l’acteur. L’ensemble du processus de la superbe œuvre d’art a été partagé par les artistes sur son compte Instagram.

Partagé il y a deux jours le jour de l’anniversaire de Sood, le clip est maintenant devenu viral et a accumulé plus de 21 000 vues. Plusieurs comptes de paparazzi ont également partagé les œuvres de Vipul. Les internautes ont été époustouflés par sa créativité et ont loué l’artiste pour son talent.

L’artiste avait également partagé une vidéo qui capture la réaction de l’acteur lorsqu’il lui a montré la vidéo, à laquelle il est fait référence dans l’article. Dans le clip, partagé sur son compte Instagram, Vipul est vu assis à côté de Sood. Les deux, ainsi que la femme de Sood, Sonali Sood, et son fils regardent la vidéo sur l’ordinateur portable. L’acteur a qualifié l’œuvre d’art de Vipul d’« irréelle » tandis que sa femme a déclaré que de toutes les œuvres d’art qu’ils avaient vues, c’était la meilleure. Dans la vidéo Instagram, l’artiste a révélé qu’il lui avait fallu 20 jours pour terminer l’œuvre.

