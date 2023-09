Sonu Sood fait ses adieux émouvants à Bappa pendant Ganpati Visarjan [Watch Video]

Sonu Sood a participé au rituel traditionnel consistant à immerger l’idole du Seigneur Ganesha dans l’eau. L’atmosphère était chargée d’un sentiment de spiritualité et de gratitude alors que Sonu Sood exprimait ses émotions les plus sincères en disant au revoir à Bappa. L’acte de dévotion de l’acteur et son lien émotionnel avec la divinité ont laissé une impression durable sur tous ceux qui ont été témoins de l’événement. La participation de Sonu Sood à la cérémonie de Ganpati Visarjan illustre sa foi profondément enracinée et son respect pour le Seigneur Ganesha. L’acteur de renom était rempli d’émotions alors qu’il faisait ses adieux au Seigneur Ganesha lors de la cérémonie Ganpati Visarjan. Avec la plus grande dévotion et révérence, Sonu Sood a participé au rituel traditionnel consistant à immerger l’idole du Seigneur Ganesha dans l’eau. L’acteur parle également de ses projets à venir, regardez la vidéo pour en savoir plus.