Sonu Sood exprime sa joie après avoir installé la première usine d’oxygène à Nellore

L’acteur Sonu Sood, qui a participé à de nombreux efforts de secours contre le COVID-19 depuis l’année dernière, a maintenant installé la première usine d’oxygène à Nellore, dans l’Andhra Pradesh.

Après la mise en place de l’usine, plusieurs habitants de Nellore ont remercié la star pour son geste aimable avec un tonnerre d’applaudissements.

S’adressant à Instagram, Sonu a partagé une vidéo montrant comment le camion transportant l’usine d’oxygène a été accueilli par des acclamations bruyantes, des slogans patriotiques et des célébrations chaleureuses par les habitants de Nellore.

Il a également exprimé sa joie à ce sujet. « Je suis heureux que la première usine d’oxygène ait été installée dans un hôpital public de Nellore. Un grand merci à la population locale et aux médecins pour nous aider dans cette tâche. Ce n’est que le début de la campagne d’installation de l’usine d’oxygène. Beaucoup d’autres sont à venir. Ils seront installés dans de nombreux États du pays. Restez positif. Jai Hind », a déclaré Sonu.

L’acteur a essayé d’aider autant de personnes que possible au milieu de la pandémie de COVID-19 avec ses œuvres altruistes. De la livraison de bouteilles d’oxygène à l’aide aux nécessiteux pour obtenir des soins médicaux appropriés, en passant par la mise en place d’usines d’oxygène, Sonu a tout fait.

Sonu avait reçu sa première dose du vaccin COVID-19 à l’hôpital Apollo, au Pendjab le 7 avril. En plus de se faire vacciner contre l’infection, l’acteur avait également lancé « Sanjeevani – A Shot of Life », une initiative pour encourager les gens à se faire vacciner contre le nouveau coronavirus et pour sensibiliser à la campagne de vaccination dans le pays.

Séparément, sur le plan cinématographique, Sonu figurera dans le prochain film en télougou de Chiranjeevi-starrer ‘Acharya’. Il a également « Prithviraj », co-vedette avec Akshay Kumar, dans le pipeline.