Les acteurs de Bollywood Sonu Sood et Shraddha Kapoor sont les végétariens les plus chauds de PETA Inde pour 2020, a-t-on annoncé. Sonu est apparu dans une campagne imprimée pro-végétarienne de PETA Inde, a participé à la journée « Hug a Vegetarian » du groupe et a soutenu un appel sur les réseaux sociaux pour pousser McDonald’s à ajouter un hamburger McVegan à son menu. Il a également sauvé un pigeon blessé en jouant au cricket avec son fils.

Un livre de cuisine partagé par l’organisation a incité Shraddha à arrêter la viande. L’actrice ne manque jamais une occasion de parler au nom des animaux.

«Sonu Sood et Shraddha Kapoor aident à changer le monde chaque fois qu’ils s’asseyent pour manger», déclare Sachin Bangera, directeur des célébrités et des relations publiques de PETA Inde.

Bangera a ajouté: « Les fruits et légumes n’ont jamais provoqué de pandémie, et PETA Inde rend hommage à Sood et Kapoor pour avoir vécu par l’exemple et encouragé leurs fans à faire de la consommation sans viande leur » nouvelle normalité « . »

Les anciens lauréats du prix sont le Premier ministre Narendra Modi, Amitabh Bachchan, Manushi Chhillar, Sunil Chhetri, Anushka Sharma, Kartik Aaryan, Vidyut Jammwal, Kangana Ranaut, Shahid Kapoor et Rekha.