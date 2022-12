Sonu Sood et Khaby Lame se rencontrent sur Instagram Reel, les fans saluent “Two Legends in One Frame”

Sonu Sood a rencontré la sensation TikTok Khaby Lame et leur Instagram Reel devient viral. Le sketch n’a pas de dialogue, comme c’est la règle avec le contenu de Khaby, mais il a quand même des gens divisés. Dans la vidéo, Sonu Sood et Khaby Lame partagent un pichet de jus. Sonu verse la majeure partie du jus dans le verre de Khaby et en prend très peu pour lui. Le verre de Sonu a une paille mais pas celui de Khaby. Ce dernier essaie plusieurs fois d’atteindre le verre de Sonu et l’acteur l’arrête, supposant qu’il voulait prendre généreusement le verre avec la moindre boisson. La punchline était que Khaby essayait juste de prendre la paille.

“Haha, prends tout le jus !!!!”, a commenté un utilisateur d’Instagram. “Plus froid que la glace dans son verre”, a plaisanté un autre. “Ne touchez pas à mon jus d’orange s’il vous plaît !”, a écrit un autre. “Khaby, c’est faux… notre garçon”, a écrit un utilisateur d’Instagram. “Deux légendes dans un cadre”, a déclaré un autre.

YouTuber et créateur de contenu sénégalais Khabane Lame, populairement connu sous le nom de Khaby Lame, est une célébrité Internet célèbre pour avoir publié des vidéos de piratage de la vie, dans lesquelles il navigue de manière simple dans des scénarios trop compliqués, mais sans prononcer un seul mot. Il est connu pour son fameux “mouvement Khaby”.

Plus tôt cette année, Khaby a fait la une des journaux du monde entier, car pour la première fois, il a finalement été vu parler à la caméra. Le créateur de contenu le plus suivi de TikTok qui réside à Chivasso, en Italie, a été interviewé en juillet par le créateur de contenu Nas Daily, qui a atteint le pays pour parler à Khaby et partager son histoire avec le monde.

Dans la vidéo, il a été révélé que Khaby et sa famille avaient déménagé du Sénégal en Italie pour mieux vivre. Avant d’atteindre la renommée mondiale, Khaby était un ouvrier d’usine. Au cours de l’interview, lorsque Nas a demandé à Khaby ce qui rend ses vidéos différentes, le créateur de contenu a répondu que ses vidéos étaient “simples et faciles”.

