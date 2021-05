Sonu Sood et Gurmeet Choudhary deviennent des «messies» pour les patients COVID, facilitent les usines d’oxygène et l’hôpital de fortune | Nouvelles des gens

New Delhi: des tentatives sont faites par tout le monde, y compris des célébrités telles que Sonu Sood, Amitabh Bachchan, Priyanka Chopra, Akshay Kumar et Varun Dhawan, entre autres, pour aller de l’avant et aider la nation en temps de crise.

L’acteur de télévision Gurmeet Choudhary a également rejoint le mouvement et aide ceux qui en ont besoin. Gurmeet a ouvert un hôpital de fortune à Nagpur pour les patients COVID. L’hôpital COVID dédié d’Astha a été mis en place en collaboration avec le Dr Sayyed Wajahatali et son équipe.

L’acteur de « Khamoshiyan » s’est rendu sur Twitter et a partagé quelques photos de l’hôpital et a écrit: «Je suis heureux d’annoncer le lancement d’un hôpital de fortune dédié aux soins COVID à Nagpur en collaboration avec le Dr Sayyed Wajahatali et son équipe. L’hôpital Covid dédié d’Astha travaillera pour le bien-être des victimes du COVID. « #CovidIndia #CovidHelp #COVIDEmergencyIndia. »

Pendant ce temps, le bon samaritain Sonu Sood a énormément contribué depuis que la première vague COVID a frappé l’Inde. Il a aidé les gens de toutes les manières possibles, qu’il s’agisse du transport aérien de certains patients critiques pour leur fournir des médicaments et des bouteilles d’oxygène. Il a été à juste titre qualifié de «messie» par beaucoup pendant les périodes difficiles.

Récemment, Sonu Sood a partagé les informations selon lesquelles il apportait des usines d’oxygène de France et d’autres pays pour être installées à plusieurs endroits en Inde. Il prépare la population à la troisième vague de la pandémie et prévoit également d’installer au moins 4 usines dans les États COVID les plus touchés, notamment Delhi et Maharashtra.