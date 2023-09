Sonu Sood et Farah Khan sont assaillis par des fans devant Lalbaugcha Raja [Watch]

La visite de Sonu Sood et Farah Khan à Lalbaugcha Raja a pris une tournure inattendue lorsqu’ils ont été assaillis par des fans enthousiastes devant le célèbre temple de Ganesh. L’acteur de Bollywood et cinéaste de renom a été accueilli avec un immense amour et un immense enthousiasme alors que les fans se pressaient autour d’eux, impatients d’avoir un aperçu de leurs stars préférées. Malgré la scène chaotique, Sonu et Farah ont géré la situation avec grâce, interagissant avec leurs fans et reconnaissant leur soutien. La réponse écrasante de la foule a montré l’immense popularité et l’adoration que Sonu Sood et Farah Khan suscitent dans le cœur de leurs fans. La visite du duo à Lalbaugcha Raja est devenue non seulement une expérience mémorable pour eux mais aussi pour les fans qui ont eu la chance de voir de près leurs stars bien-aimées. C’était un véritable témoignage du pouvoir du fandom et du lien profond que les célébrités de Bollywood partagent avec leurs admirateurs.