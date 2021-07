Sonu Sood écrit une note déchirante pour souhaiter à sa défunte mère son anniversaire, dit « j’aimerais pouvoir vous souhaiter un câlin »

Sonu Sood a écrit mercredi 21 juillet un hommage émouvant à sa défunte mère à l’occasion de son anniversaire de naissance. L’acteur a pris ses mains sur Instagram pour partager une série d’images monochromes qui semblent être du jour du mariage de sa mère alors qu’elle est vue vêtue d’une tenue de mariée.

En partageant les photos, Sonu a écrit dans une note déchirante: « Joyeux anniversaire Maa, j’aimerais pouvoir vous souhaiter personnellement chaque année avec un câlin et merci pour les leçons de vie que vous m’avez apprises. Je promets de toujours faire de mon mieux et de vous rendre fier. Ces messages ne peuvent jamais exprimer à quel point tu me manques. Le vide qui a été créé dans ma vie sans toi restera toujours le même jusqu’à ce que je te revois. Restez heureux où que vous soyez et continuez à me guider toujours. Je t’aime maa. »

Une foule de célébrités, dont Suniel Shetty, Esha Gupta et Deepti Bhatnagar, ont réagi à la publication et ont laissé tomber des émojis cardiaques dans la section des commentaires. Le cinéaste Farah Khan Kunder a également laissé un commentaire sincère sur le message d’hommage partagé par Sonu. « Rula diya na… les mères sont toujours avec nous… que ce soit physiquement là-bas ou non », a-t-elle écrit.

Sonu Sood a gagné des cœurs pour son travail philanthropique pendant la pandémie de COVID-19. De la livraison de bouteilles d’oxygène à l’aide aux nécessiteux pour obtenir des soins médicaux appropriés, en passant par la mise en place d’usines d’oxygène, Sonu a tout fait.

Récemment, Sonu a lancé un livre racontant son expérience d’aide aux travailleurs migrants pendant le verrouillage de COVID-19 intitulé «Je ne suis pas le messie». Le livre est écrit par l’acteur lui-même, révélant les défis émotionnels auxquels il a été confronté tout en apportant son aide.

Sur le plan du travail, Sonu figurera dans le prochain film en télougou ‘Acharya’ qui met également en vedette Chiranjeevi. Il a également « Prithviraj », co-vedette avec Akshay Kumar, dans le pipeline.