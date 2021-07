Sonu Sood dit que la « plus grande organisation caritative » aujourd’hui est de donner des emplois | Nouvelles des gens

New Delhi: L’acteur et travailleur social de Bollywood Sonu Sood s’est adressé à Twitter dimanche pour suggérer que la plus grande charité que l’on puisse faire à l’heure actuelle est de donner du travail à d’autres.

« À l’heure actuelle, la plus grande œuvre caritative que vous puissiez faire est de donner un emploi », a tweeté Sonu Sood dimanche.

Le tweet de l’acteur intervient à un moment où la pandémie de Covid-19 en cours a laissé de nombreuses personnes au chômage depuis plus d’un an maintenant, qui ont du mal à joindre les deux bouts.

Pendant ce temps, Sonu Sood a récemment lancé une initiative visant à fournir une formation CA gratuite par le biais de sa fondation Sood Charity. Grâce à cela, l’acteur vise à aider les étudiants talentueux à obtenir un coaching gratuit, des opportunités de stage et enfin un emploi.

Annonçant la même chose, Sonu a récemment tweeté : « Pour que l’économie indienne se développe, nous avons besoin de CA brillants. Un petit pas. »

L’acteur veille également à ce que les étudiants ne manquent pas les cours en ligne dans certains endroits du Kerala ayant une mauvaise connexion Internet.

« La reconnaissance pour la tour mobile du Kerala commence, aucun étudiant ne manquera ses cours en ligne », a tweeté Sonu samedi.