Sonu Sood BREAKS SILENCE sur les gens qui veulent qu’il soit le prochain PM

À un moment où le pays fait face à une augmentation du nombre de cas de COVID-19 et que les citoyens sont en train de poster des bouteilles d’oxygène, des lits d’hôpital, des médicaments et plus encore, l’acteur Sonu Sood est venu au secours de milliers de personnes à travers le pays. La star de « Dabangg » qui est devenue le messie des masses lors du verrouillage national de l’année dernière, continue d’aider les citoyens en détresse au milieu de la deuxième vague du virus.

Prenant en considération le travail de secours que Sonu a accompli, de la fourniture de lits d’hôpital aux patients, de la livraison de bouteilles d’oxygène et de médicaments COVID aux maisons et aux hôpitaux des gens jusqu’à la planification de l’installation d’au moins quatre des usines d’oxygène dans les États de Covid-19 les plus touchés L’Inde, y compris Delhi et le Maharashtra, les gens l’ont salué comme leur sauveur et ont exprimé le souhait de le voir comme le prochain Premier ministre de la nation.

Désormais, réagi aux personnes souhaitant le voir briguer le Premier ministre aux prochaines élections générales, mardi, tout en interagissant avec les paparazzi, Sonu a déclaré qu’il n’avait aucun intérêt pour la politique et qu’il voulait continuer à aider les gens comme un homme ordinaire.

Sonu a dit: « Hum aam insaan mal hai bhai, aam insaan better hai. Wo apna kaam nahi hai na (je vais bien en tant qu’homme ordinaire. Ce n’est pas mon travail). »

En ce qui concerne les usines d’oxygène que Sonu importe de France, le communiqué officiel indiquait que la première installation avait été commandée et qu’elle serait livrée dans 10 à 12 jours. Sonu a déclaré: « Le temps est le plus grand défi pour nous en ce moment et nous faisons de notre mieux pour nous assurer que tout arrive à temps et que nous ne perdons plus de vies. » Outre Sonu, plusieurs célébrités se sont manifestées pour aider les citoyens en cette période de crise. Amitabh Bachchan, Anushka Sharma, Virat Kohli, Priyanka Chopra, entre autres, contribuent tous au travail de secours de Covid-19 d’une manière ou d’une autre.