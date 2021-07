Sonu Sood avait le meilleur biryani végétarien du monde et les gourmets ne pouvaient pas le digérer

L’acteur Sonu Sood a qualifié le ministre de l’informatique et des industries de Telangana, KT Rama Rao, de « meilleur hôte de Telangana » après que ce dernier lui a offert « le meilleur biryani végétarien du monde » à Hyderabad. Sood avait appelé Rao à Pragati Bhavan mardi, et a ensuite été traité avec du biryani végétarien au déjeuner. Répondant au tweet de Rao le félicitant pour son « service désintéressé et sa passion au service des personnes en détresse » pendant la pandémie de Covid-19, Sood a écrit: « Merci beaucoup mon frère de m’avoir traité avec le meilleur biryani végétarien du monde. Maintenant, je peux officiellement dites : « Vous êtes le meilleur hôte de Telangana ».

Merci beaucoup mon frère de m’avoir traité avec le meilleur biryani végétarien du monde. Maintenant, je peux officiellement dire : « Vous êtes le meilleur hôte de Telangana ». Je t’aime beaucoup❣️ https://t.co/uiBvoM75Wr– sonu sood (@SonuSood) 7 juillet 2021

Sood a également partagé des photos de la réunion sur Twitter. Il a tagué le ministre dans son tweet, le qualifiant de « visionnaire, de leader qui donne l’exemple d’empathie ».

« Merci beaucoup pour tout l’amour et la chaleur mon frère @KTRTRS », a-t-il écrit. La réunion s’est terminée avec le ministre présentant un châle à Sood, en guise de geste honorant son travail philanthropique pendant la pandémie.

Merci beaucoup pour tout l’amour et la chaleur mon frère @KTRTRS , je n’ai pas de mots pour vous remercier de votre hospitalité. Que le tout puissant nous guide pour apporter beaucoup plus de sourires aux nécessiteux. Vous êtes un visionnaire, un leader qui montre l’exemple d’empathie. 🇮🇳 pic.twitter.com/2TAM0yWZPz– sonu sood (@SonuSood) 6 juillet 2021

Le tweet veg biryani de Sood, cependant, a fait de lui la cible de beaucoup de pêche à la traîne de bonne humeur. Les utilisateurs de Twitter n’ont pas perdu de temps pour lui signaler les différents « démérites » du veg biryani. Un utilisateur a écrit » Soit tu meurs en héros, soit tu vis assez longtemps pour approuver le veg biryani « , ironisant sur une référence de Batman.

« Veg biryani ne devrait pas exister », a écrit un autre utilisateur.

Un utilisateur a même tagué KTR en écrivant « Pas cool. Veg Biryani n’est rien d’autre que Veg Pulao. »

Quelques utilisateurs ont partagé leur amour pour le biryani végétarien, l’un d’eux publiant une photo du plat et invitant Sood.

Le Twitter de Sood est généralement inondé d’appels à l’aide de divers utilisateurs. L’acteur répond souvent à leurs préoccupations et finit par les aider avec ce dont ils ont besoin. Sa biographie se lit comme suit : « NOS SERVICES SONT GRATUITS ». L’acteur a été sous les feux de la rampe pour d’innombrables actes de service envers les personnes dans le besoin tout au long de la pandémie.

