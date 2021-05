Sonu Sood a une réaction épique au magasin de mouton nommé d’après lui

L’acteur de Bollywood, Sonu Sood, a réagi dimanche à un article de presse disant qu’un magasin de viande de mouton porte son nom. Sonu a réagi à une vidéo d’actualité en télougou qui dit qu’un magasin de viande de mouton porte son nom à Karimnagar, Telangana.

Réagissant à la nouvelle sur Twitter avec un ton humoristique, l’acteur a écrit : « Je suis végétarien… Et une boutique de mouton à mon nom ? Puis-je l’aider à ouvrir quelque chose de végétarien ? »

Au milieu de la deuxième vague en cours de la pandémie de COVID-19, l’acteur a organisé des concentrateurs d’oxygène et d’autres équipements nécessaires pour les patients COVID-19.

Sonu s’est récemment rendu sur les réseaux sociaux pour annoncer qu’il installerait quelques usines d’oxygène dans l’Andhra Pradesh en juin. « Très heureux d’annoncer que le premier ensemble de mes usines d’oxygène sera installé à l’hôpital gouvernemental de Kurnool et un à l’hôpital de district d’Atmakur, Nellore, AP en juin ! pour soutenir l’Inde rurale », avait-il récemment tweeté.

L’acteur a organisé des concentrateurs d’oxygène et d’autres équipements nécessaires pour les patients COVID-19 alors que l’Inde lutte contre la deuxième vague de la pandémie. Il communique également régulièrement avec les internautes qui le contactent sur Twitter et d’autres plateformes à la recherche d’oxygène et d’autres nécessités.

Sonu s’est récemment rendu sur les réseaux sociaux pour avertir les internautes contre les fraudeurs utilisant son nom pour soutirer de l’argent aux gens. Sonu Sood a réagi au tweet d’un utilisateur qui a expliqué comment elle aurait reçu des appels de la Fondation Sonu Sood lui demandant de payer 10 000 roupies pour l’adhésion.

Réagissant à la publication de vendredi, Sonu a tweeté : « Quiconque demande de l’argent est un faux. S’il vous plaît, ne tombez dans aucun piège. Mes services sont GRATUITS. @SoodFoundation. »