Après que plusieurs chanteurs se soient prononcés sur la controverse en cours sur « Indian Idol 12 » et Amit Kumar, le juge OG de l’émission de téléréalité Sonu Nigam a rompu son silence. Dans une vidéo partagée sur sa page Instagram, l’as chanteur a demandé à tout le monde de ne plus créer de polémique. Il a également exhorté les gens à respecter Amit Kumar, une personnalité de premier plan et également le fils du légendaire chanteur Kishore Kumar.

Dans la vidéo, on entend Sonu dire : « Woh bahot a dit aadmi hain. Pehle baat toh woh Ustad Kishore Kumar ke bete hain. Phir, c’est un homme qui a vu l’industrie beaucoup plus que nous. Humse bahot zyada duniya dekh chuke hain woh. Industrie mein kis kis ke saath kaam kar chuke hai aur kab se kaam kar rahe hain. Bahot seedhe aadmi hai, bahot shareef aadmi hai. Kuch bolte nahi hai. Il s’est tu et a gardé un silence digne uska aap log avantage indu le rahe hain. (C’est une assez grande personnalité. Il est le fils d’Ustad Kishore Kumar. Il a vu le monde beaucoup plus que nous. Il a travaillé avec les grands de l’industrie. Il est simple, innocent et n’aime pas beaucoup parler . Mais son silence est mis à profit).

Nigam a également déclaré: « Vous devriez mettre fin à cette controverse. Les fabricants d’idoles indiens ne sont pas en faute pour avoir demandé à quelqu’un d’encourager les candidats et Amit Kumar n’a pas tort de dire qu’il a félicité les candidats. Il n’a rien dit de mal à propos des candidats. Les deux les décideurs et Amit Kumar ne sont pas en faute. Ceux qui donnent constamment du poids à la question comme Manoj Muntashir ou Aditya (Narayan) sont en faute… Je ne veux pas que quiconque dise quoi que ce soit contre Amit Ji. Humse bahot bade artiste hain. »

Les chanteurs Kumar Sanu et Abhijeet Bhattacharya ont également soutenu l’opinion de Sonu et laissé des commentaires sur sa vidéo. Abhijeet a écrit: « Bien dit Sonu… Je viens pour la 1ère fois sur @indian.idol2021 cette semaine… j’y ai trouvé des chanteurs super talentueux, aucune idée de ce qu’Amit Ji a commenté, mais laissez-moi révéler que j’ai beaucoup appris en regardant ses performances, il est l’un des plus grands showman… amour et respect pour Amit Dada. »

Alors que Sanu a commenté: « Très bien dit Sonu! J’ai également dit la même chose dans une interview hier. Je respecte tellement Amit da et personne ne peut chanter comme Kishore Da. Bachche kya bade nahi ga pate unki tarah. Il est une énorme inspiration pour tout le monde. . Amit da est un grand chanteur et ne mérite que du respect ! »

Kumar Sanu a récemment visité les décors de « Indian Idol 12 » avec Roop Kumar Rathod et Anuradha Paudwal.