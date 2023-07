Sonu Nigam et Bhushan Kumar s’embrassent à l’anniversaire du chanteur [Video Viral]

Sonu Nigam et Bhushan Kumar ont une longue histoire. Ils travaillent ensemble depuis des décennies, mais vers l’année dernière, il semble qu’ils se soient disputés à propos de quelque chose. De vilaines allégations ont été faites et Divya Khosla Kumar, la femme de Bhushan a eu un échange désagréable sur les réseaux sociaux à ce sujet. Mais il semble que tout va bien maintenant entre Sonu Nigam et Bhushan Kumar de Série T. En fait, aujourd’hui se trouve être l’anniversaire de Sonu Nigam et une fête a été organisée à laquelle a également assisté Kumar. La vidéo fait parler de lui en ce moment.

Sonu Nigam et Bhushan Kumar à l’anniversaire du chanteur

Une grande fête d’anniversaire a eu lieu récemment en l’honneur de Sonu Nigam qui a 50 ans ! Et il a été suivi par de nombreux musiciens et chanteurs. De Mika Singh à Rahul Vaidya et plus encore. Une vidéo de la même chose a été partagée par un paparazzo sur son compte Instagram. On y voit Sonu saluer les invités et parmi eux se trouve également Bhushan Kumar. On voit Sonu couper le gâteau avec son père, Agam Kumar Nigam. Et on le voit aussi donner du champagne à boire à ses amis à tout le monde. Anup Jalota est également vu à la fête.

Bhushan Kumar et Sonu Nigam se saluent cordialement et discutent également. Bhushan est également à côté de Sonu lorsqu’il coupe le gâteau. C’est génial de revoir deux vieux amis. La vidéo est maintenant tendance dans Entertainment News.

Regardez la vidéo de Sonu Nigam et Bhushan Kumar ici :

Sonu Nigam et Bhushan Kumar se rafistolent

Selon les rapports, lorsqu’il travaillait sur Laal Singh Chaddha, Aamir Khan voulait que Sonu chante une chanson et donc, Bhushan de T-Series qui produisait de la musique pour le film, a approché Sonu et a étendu une branche d’olivier. Ils se sont rencontrés tous les deux et ont décidé de laisser le passé dans le passé. Sonu a également chanté Main Ki Karaan et Kahaani. En fait, après LSC, ils ont travaillé pour Kartik Aaryan et Kriti Sanon avec Shehzada.

Sonu Nigam est dans l’industrie depuis 1993 et ​​il est l’un des chanteurs les plus aimés du pays. Sonu est également connu pour ses opinions et ses déclarations brutalement honnêtes qui ont aussi involontairement suscité des controverses. Sonu Nigam était l’un de ceux qui ont exposé la culture de la télé-réalité chantée et l’ont qualifiée de scénarisée.