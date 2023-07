Sonu Nigam, Bhushan Kumar enterrent la hache de guerre ; câlin à l’anniversaire du chanteur des mois après un combat infâme

On peut voir Sonu Nigam tenir les mains de Bhushan Kumar et le serrer dans ses bras lors de son 50e anniversaire.

À l’occasion de l’anniversaire de Sonu Nigam, le chanteur a organisé une soirée étoilée à laquelle a également assisté Bhushan Kumar. Le chanteur a été vu en train de serrer le producteur dans ses bras 3 ans après leur tristement célèbre combat et la vidéo du même devient virale sur les réseaux sociaux.

Dans la vidéo partagée par le célèbre photographe Viral Bhayani, on peut voir Sonu Nigam tenir les mains de Bhushan Kumar lorsqu’il est arrivé à la fête et le serrer dans ses bras. Il semble que tout va bien entre le producteur et le chanteur maintenant.





Pour les non-initiés, en 2020, après la mort de Sushant Singh Rajput, Sonu Nigam a qualifié Bhushan Kumar de « mafia de la musique ». Il a déclaré : « Maintenant, je dois prendre le nom de Bhushan Kumar. Vous avez incité la mauvaise personne. Tu as oublié cette fois où tu es venu chez moi et m’a supplié de faire un album pour toi, m’a supplié de te présenter Subrata Roy, Smita Thackeray, Bal Thackeray… M’a supplié de te sauver d’Abu Salem. Vous souvenez-vous de tout cela ? Je vous préviens de ne pas vous engager avec moi de quelque manière que ce soit. J’espère que vous vous souvenez de Marina Kuwar. Je ne sais pas pourquoi elle a reculé, même si les médias le savent. C’est ainsi que fonctionne la mafia. J’ai toujours sa vidéo. Maintenant, si vous vous moquez de moi, je publierai cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Ne t’avise pas de jouer avec moi. »

Plus tard, Divya Khosla Kumar s’est déchaînée contre Sonu Nigam à travers une longue de 10 minutes sur sa chaîne Instagram pour de fausses allégations contre son mari et le chef de la série T, Bhushan Kumar.

Dans sa vidéo Instagram sous-titrée The Bitter Truth #SonuNigam, Divya a commencé par dire que T-Series a toujours accueilli et lancé de nouveaux talents dans l’industrie. Elle a également donné son propre exemple et comment elle a promu de nouveaux talents lors de ses débuts en tant que réalisatrice.

Elle a également interrogé Sonu pour lui demander s’il avait lancé de nouveaux talents dans l’industrie. « Tu es une telle légende. A combien de personnes as-tu donné une pause ? » Et puis répond, « Personne ». Plus tard dans la vidéo, Divya a même souligné et clarifié certaines allégations que Sonu avait faites à Bhushan dans sa vidéo d’il y a quelques jours.

Divya avait également publié une histoire Instagram dans laquelle elle avait qualifié Sonu d ‘«ingrate». Elle avait écrit : « Je vois même des gens être capables de vendre des mensonges et des tromperies avec leurs fortes campagnes. #SonuNigam ce genre de personnes sait comment jouer avec l’esprit du public. Que Dieu sauve notre monde ! »