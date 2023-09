Sont-ils parmi nous ? Le Congrès mexicain voit des « extraterrestres », la Nasa dit qu’elle n’en a trouvé aucun, jure mon petit doigt

Daniel Cardenas/Agence Anadolu via Getty Images

L’expert mexicain en ovnis, Jaime Maussan, avec les « êtres non humains » qu’il a montrés à Mexico, le 13 septembre 2023, au lendemain de la première audience publique du Congrès du pays sur les phénomènes aériens inexpliqués.

D’après les preuves disponibles, les extraterrestres ne sont probablement pas parmi nous, ont déclaré les experts cette semaine. Mais ces preuves sont rendues plus largement disponibles et les nouveaux incidents inexpliqués seront examinés de plus près, augmentant considérablement les chances que des choses étranges puissent être expliquées, d’une manière ou d’une autre.

Reste à savoir combien de personnes croiront aux explications.