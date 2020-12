Une nouvelle souche de Covid-19 provoque beaucoup de panique dans le monde car il continue de se propager rapidement à travers le Royaume-Uni. La nouvelle variante a principalement été trouvée dans le sud-est de l’Angleterre, en particulier à Londres et dans le Kent. Cela a forcé le gouvernement à appliquer une série de restrictions plus strictes avec un verrouillage supplémentaire de niveau 4, ce qui a fait baisser l’humeur de millions de personnes pendant les vacances.

La nouvelle variante du virus SARS-COV-2 a été appelée «VUI – 202012/01» ou lignée B.1.1.7. Il s’est avéré beaucoup plus contagieux que l’ancienne variante et a donc entraîné une forte augmentation du nombre de cas à travers le Royaume-Uni. Alors que les premières preuves de la nouvelle variante remontent à septembre, le pic a été observé ces dernières semaines après le déploiement des campagnes de vaccination dans le pays. Les cas liés à la nouvelle variante ont été signalés par plus de 60 autorités locales en Angleterre.

Les symptômes causés par la nouvelle souche Covid sont-ils différents?

Il est trop tôt pour dire avec certitude si la nouvelle souche Covid provoquera des symptômes différents de ceux causés par l’ancienne variante. Jusqu’à présent, on pense que la nouvelle souche n’a pas entraîné de symptômes différents. Les principaux symptômes restent les mêmes, notamment une toux continue, des douleurs thoraciques, de la fièvre, une perte de goût et d’odorat, des courbatures et des frissons.

La nouvelle souche Covid est-elle plus dangereuse?

Sur la base des observations jusqu’à présent, les autorités estiment que la nouvelle souche Covid est 70% plus infectieuse que les souches précédentes, ce qui la rend plus dangereuse. On est plus susceptible d’attraper le nouveau virus que ce n’était le cas avec les anciennes souches.

Les chercheurs affirment également que la nouvelle variante peut attaquer le système immunitaire plus rapidement et plus sévèrement que les souches précédentes.

Est-ce plus difficile à diagnostiquer?

Jusqu’à présent, il n’y a pas suffisamment de preuves pour dire que la nouvelle souche serait plus difficile à diagnostiquer. Le traitement reste également similaire à celui des souches plus anciennes et les experts médicaux continuent de s’appuyer sur un traitement symptomatique.

Les vaccins fonctionneront-ils contre la nouvelle souche Covid?

Il est trop tôt pour dire de manière concluante à ce stade puisque les inoculations viennent de commencer au Royaume-Uni. L’efficacité des vaccins devrait être jugée sur un nouvel échantillon de population et des inférences ne pourraient être tirées que plus tard.