Le leader d’Oasis, Liam Gallagher, n’a pas été amusé après que « Saturday Night Live » ait utilisé sa fameuse querelle avec son frère et camarade de groupe Noel Gallagher comme source d’inspiration pour un sketch.

Après qu’un fan lui ait demandé son avis sur le sujet, Liam a répondu sur X : « Atroce. »

Plus tard dans les réponses, il a ajouté : « Je n’attendrais rien d’autre d’eux » et « Sont-ils censés être des comédiens ».

Dans le cadre de la section Weekend Update de l’émission, Sarah Sherman et James Austin Johnson, membres de la distribution « SNL », ont joué le rôle des frères, utilisant des accents britanniques exagérés alors qu’ils se taquinaient et se chamaillaient pour savoir qui était « le plus cool ».

Mais pour un effet comique supplémentaire, tout n’était pas un désaccord. Les frères du sketch ont convenu que le personnage de « Sex and the City », M. Big, est une « légende toxique » et que les dessins animés favoris comme Bob l’éponge, Donatello de « Teenage Mutant Ninja Turtles » et Tommy Pickles de « Razmoket » sont des « légendes ».

Tous ces discours sur les « légendes » ont finalement amené Sherman à applaudir aux commentaires de Liam sur X en répondant : « LÉGENDE 🙌 !!!!!!!! »

Les frères Gallagher étaient connus pour leurs désaccords intenses et très publics tout au long de l’apogée d’Oasis dans les années 1990, jusqu’en 2009, lorsque Noel, auteur-compositeur principal et guitariste principal, a décidé qu’il ne pouvait plus travailler avec le leader Liam.

Compte tenu de l’infamie de leurs querelles, Oasis ne semblait pas susceptible de se réunir avant de nombreuses années. Mais en août, les frères Gallagher ont annoncé une tournée en 2025, 19 ans après la pause du groupe. Selon le groupe‘le site Internettoutes les dates d’Amérique du Nord et du Royaume-Uni sont épuisées.

La tournée marquera le 30e anniversaire du deuxième album du groupe, « (What’s the Story) Morning Glory ? », qui comprend le single à succès « Wonderwall ».