Sons de silence – La Finlande exhorte les visiteurs de l’île à suspendre les médias sociaux

La Finlande a lancé une campagne incitant les touristes à se lancer dans le jeûne numérique en rangeant volontairement leur téléphone lorsqu’ils visitent l’île d’Ulko-Tammio.

Cette décision vise à aider les touristes à profiter pleinement de la nature sans être dérangés par les médias sociaux et les appareils intelligents.

Selon un expert, un petit jeûne numérique peuvent être utiles, améliorer le bien-être et aider à soulager les symptômes d’anxiété et de dépression.

La Finlande exhorte les touristes à faire un jeûne numérique lorsqu’ils visitent le pays île d’Ulko-Tammiopour les aider à profiter de la nature sans être dérangés par le temps d’écran et la photographie.

Les vacanciers visitant l’île dans le parc national du golfe oriental de Finlande sont priés de garder leur téléphone dans leurs poches lorsqu’ils sont sur place cet été. Cela les aidera à faire une pause entre la consultation de leurs réseaux sociaux et la prise de photos afin qu’ils puissent vraiment profiter de la nature.

« L’île d’Ulko-Tammio, située au large de Hamina, sera une zone sans téléphone cet été. Nous voulons exhorter les vacanciers à éteindre leurs appareils intelligents et à s’arrêter et à profiter pleinement des îles », a déclaré Mats. Selin, experte en tourisme insulaire chez Visit Kotka-Hamina.

La destination de vacances comprend des îles accidentées, des lieux de baignade luxuriants et des villages côtiers, tous caractérisés par la nature, la paix et la mer Baltique.

Les propriétaires de la campagne espèrent que les touristes envisageront de faire une pause dans les médias sociaux et leurs téléphones intelligents, même en dehors de l’île.

« Nous encourageons les visiteurs à ranger volontairement leur téléphone et à concentrer leurs sens sur la nature plutôt que sur leur téléphone. C’est une excellente initiative qui pourrait également être mise en œuvre dans d’autres destinations nature et récréatives », a déclaré Joel Heino, responsable des loisirs de plein air. et la gestion des visiteurs à Parks & Wildlife Finland.

Voici comment fonctionne l’initiative :

Les touristes visitant Ulko-Tammio seront invités à ranger leurs téléphones et à profiter de l’île et de sa nature avec tous leurs sens.

La participation au jeûne numérique est volontaire et un réseau mobile fonctionnel couvre l’île.

Téléphones couverts sur l’île d’Ulko-Tammio Annika Rouhonen

Avantages du jeûne numérique

Avec la technologie présente dans notre vie quotidienne, il est facile de minimiser à quel point il est difficile de ranger nos appareils intelligents pendant quelques heures, et encore moins quelques minutes.

Souvent, partager du contenu sur Instagram et des plateformes de médias sociaux similaires semble plus une priorité que de simplement profiter du moment.

« Les gens ne sont pas censés être collés à des écrans tout le temps. Même un court jeûne numérique peut être utile et améliorer notre bien-être et aider à soulager les symptômes d’anxiété et de dépression », a déclaré le psychologue et responsable du programme du jeu illimité et des réseaux sociaux illimités. programmes médias à la Fondation Sosped, Terhi Mustonen.

Ce que l’île offre

Avec l’île considérée l’un des joyaux de la couronne du golfe oriental de Finlande, il constitue l’un des 41 parcs nationaux de Finlande.

Il offre aux touristes des oiseaux et des plantes rares et possède également des sentiers de randonnée balisés et une tour d’observation des oiseaux pour une vue sur le parc national.

Les visiteurs peuvent passer la nuit sur l’île dans des tentes ou dans la cabane entretenue par Parks & Wildlife Finland.

Selon les gestionnaires du parc, les îles de l’est du golfe de Finlande sont généralement accessibles à l’aide de bateaux privés ou en prenant un ferry de banlieue, un ferry de croisière, un bateau-taxi ou un bateau-bus. Diverses autres îles disponibles pour l’exploration se trouvent sur la côte.

« Éteindre votre téléphone, explorer la nature et rencontrer des gens en face à face ne manqueront pas d’améliorer votre humeur et votre bien-être », a déclaré Sari Castrén, psychologue et responsable de recherche à l’Institut finlandais pour la santé et le bien-être. « Nous passons d’innombrables heures à faire défiler nos flux de médias sociaux, donc en faire une courte pause signifie que vous avez plus de temps pour de nouvelles expériences. J’aimerais voir plus d’initiatives comme celle-ci qui favorisent le jeûne numérique. »