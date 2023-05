Sons basse fréquence découverts dans l’atmosphère terrestre

Les sons inexplicables à basse fréquence dans l’atmosphère terrestre laissent les scientifiques se gratter la tête.

Un groupe de scientifiques des laboratoires nationaux de Sandia a détecté de mystérieux sons récurrents dans la stratosphère terrestre, dont les origines sont inconnues des experts.

« [In the stratosphere,] il y a de mystérieux signaux infrasons qui se produisent quelques fois par heure sur certains vols, mais la source de ceux-ci est complètement inconnue », a déclaré Daniel Bowman, scientifique principal aux Sandia National Laboratories au Nouveau-Mexique, dans un communiqué de presse.

La stratosphère est une couche de l’atmosphère terrestre et est connue pour être un environnement relativement calme où l’on peut entendre des sons qui ne peuvent pas être captés ailleurs, car elle est remplie d’ozone bloquant les ultraviolets.

À une hauteur de 21 336 mètres, les bruits à basse fréquence ont été détectés par des ballons solaires envoyés pour capter différents sons.

Les ballons, que Bowman décrit dans un communiqué de presse comme ressemblant à des sacs en plastique géants, mesuraient environ sept mètres de large et étaient fixés avec des capteurs à infrasons, appelés microbaromètres.

Pour faire flotter les ballons, ils les ont remplis de poussière de charbon de bois, les rendant suffisamment sombres pour permettre à la lumière du soleil de réchauffer l’air dans le ballon.

« Nous les construisons en utilisant du plastique de peintre de la quincaillerie, du ruban adhésif d’expédition et de la poudre de charbon de bois provenant de magasins de fournitures pyrotechniques. Lorsque le soleil brille sur les ballons sombres, l’air à l’intérieur se réchauffe et devient flottant. Cette énergie solaire passive est suffisante pour amener les ballons de la surface à plus de 20 km (66 000 pieds) dans le ciel », a déclaré Bowman.

Bien que l’intention initiale des scientifiques ait été d’enregistrer les éruptions volcaniques, ils ont étonnamment fait une nouvelle découverte.

Les ballons ont également capté un mélange d’autres sons à basse fréquence, certains familiers tels que le tonnerre, les vagues de l’océan et les lancements de fusées, pour n’en nommer que quelques-uns. Mais les sons mystérieux et inconnus à basse fréquence ont laissé Bowman et son équipe sans réponse – bien qu’ils aient des théories qui pourraient potentiellement expliquer les bruits.

Ils supposent que les sons pourraient provenir d’une forme de turbulence atmosphérique jusque-là non détectée, ou peut-être sont-ils des échos de bruits du sol qui sont maintenant méconnaissables.

Des recherches supplémentaires seront menées pour mieux comprendre ces sons dans la stratosphère, ont déclaré les chercheurs. Ils retraceront également plus de sons jusqu’à leur origine et examineront leur variabilité au fil des saisons et dans différentes zones géographiques à travers le monde pour essayer de comprendre ce qu’ils sont.