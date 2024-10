Sonos va lancer des écouteurs haut de gamme et réduire le prix du Sonos Ace, selon un rapport

Sonos a présenté ses premiers écouteurs plus tôt cette année. Le Sonos Ace, une paire d’écouteurs que je trouve spectaculairement bonne, pourrait être rejoint par une autre paire d’écouteurs encore plus haut de gamme, semble-t-il. Voici ce que nous avons appris.

Sonos a également publié une nouvelle application récemment, et cela ne s’est pas bien passé. L’entreprise a reconnu qu’il s’agissait d’un faux pas et s’efforce d’y remédier. En attendant, Sonos travaille sur un plan qui va changer les choses, selon Mark Gurman de Bloomberg dans son dernier Bulletin d’information sur la mise sous tension.

La stratégie envisagée – et Gurman ne semble pas sûr que cela se produira définitivement – ​​consiste à lancer une nouvelle paire d’écouteurs plus haut de gamme que le Sonos Ace, déjà performant.

Gurman déclare : « Sonos est toujours aux prises avec sa tentative très médiatisée de percer le marché des écouteurs. On m’a dit que la société n’avait vendu qu’environ 200 000 unités du nouveau casque Ace jusqu’en septembre. J’ai déjà signalé que Sonos avait réduit ses plans de fabrication annuels d’un million d’unités à environ 10 %.

On pense que l’application en faisait partie. « L’une des principales raisons de la refonte du logiciel était de créer un nouveau système pour contrôler les écouteurs Ace à 450 $, et cela ne s’est pas déroulé sans heurts. Néanmoins, Sonos travaille sur un plan pour potentiellement redresser sa fortune : un modèle haut de gamme.

Si la perspective d’écouteurs encore plus haut de gamme vous laisse sous le choc du prix potentiel, détendez-vous. « L’idée est de réduire de 50 $ le prix du modèle actuel, puis de vendre la version plus haut de gamme à 450 $… Certains employés de Sonos sont sceptiques quant à la réussite de cette décision, mais les discussions montrent que l’entreprise se rend compte qu’elle a un problème », Gurman ajoute.

Sonos n’est pas vraiment resté immobile, avec la sortie ces derniers jours d’une nouvelle barre de son et d’un caisson de basses amélioré, appelés respectivement Arc Ultra et Sub.

Le problème des écouteurs n’est pas dû à la qualité du Sonos Ace, mais le problème de l’application peut y avoir contribué, et le marché des écouteurs supra-auriculaires est assez encombré.

Pourtant, à tout le moins, la perspective d’une baisse de prix pour l’excellent Ace sera bien accueillie par beaucoup.