Sonos a dévoilé son dernier subwoofer, le Sub Mini, qui est conçu pour s’associer aux barres de son les plus abordables de l’entreprise – le Faisceau et rayonPlus précisément.

Le Sub Mini de 12 pouces de haut est doté de deux woofers de 6 pouces qui s’opposent pour empêcher l’unité de se déplacer sur le sol. Sonos dit qu’il offre une extension similaire au sous-marin plus grand à 25 Hz revendiqué. Le tunnel central est conçu pour “maximiser les basses tout en faisant un clin d’œil au design de l’emblématique Sonos Sub”. Cela se traduit par : “Si vous avez des enfants, ils vont y mettre des choses.” Surtout que le Sub Mini ressemble vaguement à une poubelle fantaisie.

Le Sub Mini se couple avec des haut-parleurs Sonos pris en charge en utilisant le sans fil 5 GHz et vous pouvez l’utiliser en conjonction avec de tels Écosystème Sonos fonctionnalités telles que Sonos Voice ou les dizaines de services musicaux pris en charge.

Sonos



Le modèle devient le deuxième subwoofer de la gamme après le Sub de longue date (749 $), qui en est maintenant à sa troisième itération. C’est incroyable de penser maintenant, mais lorsque le Sonos Sub original a été annoncé en 2012, la Playbar de l’entreprise n’avait même pas été publiée. Au lieu de cela, le Sub a été présenté comme un excellent partenaire pour le Play:5.

Au cours des 10 dernières années, Sonos a lancé une multitude de nouveaux haut-parleurs et barres de son, et le Sub existant devrait s’associer avec eux avec plaisir. Pourtant, c’était le début du plus récent Ray (279 $) et Faisceau Gen 2 (449 $) haut-parleurs qui nécessitaient une option moins chère. Le Sub Mini est le plus logique avec le Beam au prix similaire, et j’ai hâte de tester comment le sous-marin améliore les performances des basses pour ce particulier. Dolby Atmos-haut-parleur capable.

Pourtant, bien que le Sub Mini soit moins cher que le Sub à 429 $, ce n’est toujours pas “bon marché”. Pour cet argent, vous pourriez vous acheter un subwoofer de cinéma maison de SVS ou Klipsch. Il est cependant plus abordable que le Bose d’entrée de gamme, le 499 $ Module de basses 500. Le Sub Mini sera disponible le 6 octobre.