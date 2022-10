Sonos Sub Mini Review: solide pour la musique, pas aussi bon pour le cinéma maison

Sonos a plongé ses orteils dans des eaux plus abordables au cours des dernières années, et cela a porté ses fruits avec des produits comme le Sonos Roam et le Collaboration Ikea, Symfonisk. Bien qu’il soit exagéré d’appeler le nouveau Sonos Sub Mini “abordable” à 429 $, il est certainement plus convivial que le Sonos Sub existant à 749 $ ou le Bose Bass Module 500 à 499 $ concurrent.

La chose étrange que j’ai trouvée lors du test du Sub Mini est qu’il est en fait le plus logique pour les personnes qui possèdent déjà le produit le plus cher de l’entreprise, le Sonos Arc. Bien sûr, il ajoute également des basses aux haut-parleurs d’entrée de gamme de l’entreprise (Beam, Ray, One), mais le sous-marin réalise une véritable “synergie” lorsqu’il est associé à la barre de son haut de gamme de l’entreprise.

Comme Compact

Moins cher que le Sonos Sub d’origine

Excellent son avec la barre de son Arc N’aime pas Propriétaire et coûteux

Ne se marie pas aussi bien avec les barres de son économiques

Qualité de construction non conforme aux normes habituelles de Sonos

Pour les autres propriétaires de l’écosystème Sonos, l’avantage est plus trouble. Le Sonos Sub d’origine surpasse de manière audible le Mini lorsqu’il est associé à un Beam, par exemple. Le Sub n’est pas seulement plus gros, mais il sonne plus gros, et le Mini n’a pas l’autorité que son grand frère offre, en particulier avec les bandes sonores de films. Le Sub est globalement plus performant, mais si vous avez un Arc et que vous souhaitez économiser de l’argent sur une mise à niveau, procurez-vous le Sub Mini.

Qu’est-ce que c’est?

Ty Pendlebury/Crumpe



Le Sonos Sub Mini est un subwoofer sans fil compact conçu exclusivement pour être utilisé avec le système de diffusion multi-pièces Sonos. À un rabais de 300 $ par rapport au Sonos Sub existant, il offre une armoire beaucoup plus petite mesurant un pied de haut et 9 pouces de diamètre. Le Mini a un ovale découpé au milieu, qui rappelle le Sub original.

On m’a envoyé deux Sub Minis, et aucun ne m’a fait confiance en la qualité de construction de l’unité. Le premier avait un dessus lâche qui pouvait être partiellement retiré pour exposer quelques clips en plastique. Le second était intact, mais il y avait encore un peu de flexion en poussant sur l’armoire. Je ne suis pas habitué à ces problèmes avec un produit Sonos. Le Sub d’origine semble à l’épreuve des balles, et même le Sonos One relativement peu coûteux est plus solidement construit que les Minis que j’ai reçus.

Ty Pendlebury/Crumpe



Le Sub Mini comprend deux woofers de 6 pouces – qui sont de forme circulaire, contrairement aux pilotes de piste de son prédécesseur – et ceux-ci s’opposent pour empêcher l’unité de se déplacer sur le sol. Sonos affirme que les deux subwoofers offrent une extension similaire, cependant, à 25 Hz revendiqués.

Le Sub Mini se couple avec haut-parleurs Sonos pris en charge, y compris des produits tels que les anciennes Playbase et Playbar. Si vous l’incluez avec un équipement S2 plus récent, vous pouvez utiliser des fonctionnalités telles que Sonos Voice, ainsi que les dizaines de services de musique pris en charge.

Les systèmes Sonos peuvent prendre en charge deux subwoofers, donc si vous vous sentez dépensier, vous pouvez en acheter un deuxième pour aider à uniformiser les performances des basses dans votre pièce.

Comment le Sonos Sub Mini sonne-t-il ?

Lorsque j’ai examiné le Sub original, j’ai constaté qu’il rendait tout instantanément meilleur – et c’était à l’époque où la société n’avait même pas de barres de son. Le Sub Mini n’est pas tout à fait comme ça. Certes, cela ajoute de la substance à la musique, mais il manquait le punch supplémentaire du home cinéma que j’espérais. Le Sub d’origine fonctionne mieux dans la plupart des cas, comme prévu compte tenu de son prix plus élevé.

J’ai commencé par tester le Sub Mini avec le partenaire logique pour ce produit – le Beam Gen 2 au prix similaire. Pour sa taille, le Beam est déjà capable de basses assez percutantes, donc j’étais intéressé de voir ce que le Sub Mini pouvait offrir.

Si vous êtes un fan de musique, le Sub Mini est capable d’ajouter un impact palpable à vos morceaux préférés, en particulier pour le rock ou le rap. La Mini a fourni un slam supplémentaire derrière la grosse caisse sur I Get Wild de Talking Heads – poussant apparemment le pied droit de Chris Frantz un peu plus fort à chaque fois. La même chose s’est produite pour Yulunga (Spirit Dance) de Dead Can Dance, où il a pu imprégner la chanson d’un autre monde avec encore plus de gravité et s’est très bien comparé au Sub.

En ce qui concerne les notes longues ou les parties de basse compliquées, le Sub Mini commence à perdre face au Sub plus talentueux. Par exemple, Life by the Beta Band propose une sortie prolongée d’une basse profonde et descendante, et le Beam est déjà capable de rendre ces tonalités audibles. Bien que le Sub Mini ait ajouté de la profondeur à cette progression, il a également rendu les basses un peu plus lentes, en particulier au plus bas. Lorsqu’elles étaient jouées avec le Beam et le Sub en combinaison, ces notes étaient contrôlées et à un volume constant – une tâche difficile pour presque tous les systèmes !

Le Sub Mini était moins capable de capturer la sensation d’un home cinéma, ce qui était évident avec la bande-son exigeante d’Avatar. Dans la scène de poursuite de Thanator, les coups des gros animaux étaient plus faibles sur le Sub Mini que via le Sub, et la scène manquait de l’excitation que j’avais entendue – même lorsque le Sub Mini n’était pas du tout connecté.

Mais c’est avec l’Arc que l’équilibre était parfait : le combo de l’Arc et du Sub Mini a ajouté du punch à la scène d’ouverture de Mad Max, par exemple. Du rugissement de la Charger aux explosions qui clôturent la scène d’ouverture, les deux volets offraient un mariage satisfaisant. J’ai senti que le mélange est meilleur avec l’Arc car il peut descendre pour mieux compléter le Mini.

Selon la barre de son que vous possédez, vous devrez peut-être ajuster un peu les niveaux. Avec le Ray, par exemple, il fallait un réglage -4, ce qui était le plus de tous. Cela dit, le Sub Mini a le moins de sens avec cette enceinte. Le Ray est l’un des haut-parleurs les plus révélateurs de la gamme Sonos et l’ajout de basses a en fait un peu réduit son impact.

Devriez-vous acheter le Sonos Sub Mini?

Si vous souhaitez compléter la musique sur une paire de Ones ou un Beam, alors allez-y – le Sub Mini ajoute du punch à la plupart des musiques. Ne vous attendez pas à ce qu’il ajoute le nec plus ultra en matière de cinéma maison, en particulier lorsqu’il est associé à un Beam ou un Ray. Dans la plupart des cas, il vaut mieux économiser pour le Sub, qui est un meilleur produit à tous points de vue.

La seule exception est si vous avez déjà un Arc et que vous voulez économiser un peu d’argent sur un sous-marin. Prenez un Arc, un Sub Mini et une paire de Symfonisk, et vous avez un excellent système Dolby Atmos pour moins de 1 500 $.