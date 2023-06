Sonos offre jusqu’à 25 % de réduction sur les haut-parleurs et les barres de son les mieux notés pour la fête des pères

Sonos fabrique actuellement certaines des meilleures technologies audio du marché, revendiquant des places sur nos listes des meilleurs haut-parleurs, haut-parleurs Bluetooth et barres de son de 2023. Et bien que cette haute qualité s’accompagne d’un prix relativement élevé, en ce moment vous avez a eu la chance d’en attraper à prix réduit. Jusqu’au 18 juin, Sonos a un énorme Vente fête des pères où vous pouvez économiser jusqu’à 25 % sur tout, des haut-parleurs portables aux configurations complètes de son surround. Bon nombre de ces offres sont également assorties de prix à Meilleur achat.

Que vous achetiez pour papa ou pour vous-même, il y a des tonnes d’enceintes et de configurations différentes à choisir lors de cette vente. Le compact, léger et étanche Itinérance Sonos est l’un de nos haut-parleurs Bluetooth préférés pour 2023, et en ce moment, vous pouvez le mettre en vente pour 134 $, ce qui vous permet d’économiser 45 $ par rapport au prix habituel. Ou si vous cherchez à mettre à niveau votre configuration de divertissement à domicile, vous pouvez obtenir une barre de son puissante à prix réduit. Le Sonos Ray est l’une de nos options économiques préférées, et en ce moment, vous pouvez la mettre en vente pour seulement 223 $, ce qui vous permet d’économiser 56 $ par rapport au prix habituel. Ou vous pouvez passer à la Arc de Sonos, notre option tout-en-un préférée, pour 719 $, soit 180 $ de moins que le prix habituel. Vous pouvez également compléter votre installation de cinéma maison avec des haut-parleurs supplémentaires, comme le booming Sous-marin de troisième génération ou la compacte Un SL. Tous les haut-parleurs Sonos sont conçus pour se coupler de manière transparente via Wi-Fi afin que vous puissiez mélanger et assortir pour créer une configuration audio totalement personnalisée.