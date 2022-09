Sonos a suivi la barre de son Ray économique de ce printemps avec un subwoofer presque aussi abordable surnommé le Sub Mini.

Le Sub Mini dont on parle depuis longtemps est, comme son nom l’indique, une variante plus petite du haut-parleur Sub pleine grandeur de la société. Comme le caisson de basses original, il est destiné à être associé aux autres barres de son et haut-parleurs de la société pour augmenter les basses et ajouter du punch à la musique, aux films et aux jeux.

À 429 $/429 £/499 €, le Sub Mini n’est pas un achat économique, mais il est un peu moins cher que le Sub à 749 $/749 £/849 €. Pourtant, ce ne sera qu’une tentation pour ceux qui souhaitent investir un montant décent dans un home cinéma ou une configuration d’enceintes.

Sonos

Contrairement à son grand frère en blocs, le Sub Mini est un cylindre mince et mesure 12 pouces de haut avec un diamètre de 9 pouces. Il partage cependant le même choix de finitions noires ou blanches, ainsi que la conception de découpe centrale où le trou passe tout au long.

L’audio est délivré par une paire de woofers de 6 pouces, tous deux orientés vers l’intérieur dans un arrangement d’annulation de force qui aide à neutraliser les vibrations et la distorsion, le tout emballé dans une conception d’armoire scellée.

Comme il s’agit d’un haut-parleur Sonos, il se connecte via Wi-Fi ou Ethernet, sans option Bluetooth – ni aucune connexion filaire analogique non plus.

En tant que subwoofer plus petit, Sonos affirme que le Sub Mini est le mieux adapté à ce qu’il appelle les “pièces de petite ou moyenne taille”, et il recommande de coupler le Mini avec les barres de son Ray ou Beam, les haut-parleurs Sonos One ou ses collaborations Symfonisk avec Ikea.

Sonos

Il se connectera avec plaisir à d’autres haut-parleurs Sonos comme la plus grande barre de son Arc, mais pour ceux-ci, la société affirme que le Sonos Sub d’origine est mieux adapté à moins qu’il ne soit dans une pièce plus petite et utilisé à « volume faible-modéré ».

Une fois couplé, son volume s’ajustera automatiquement en synchronisation avec le haut-parleur auquel il est lié, mais vous pouvez également régler vous-même les niveaux de basses depuis l’application Sonos. Une puce NFC garantit également que la liaison du Sub Mini à votre système devrait être un jeu d’enfant en appuyant dessus avec votre téléphone.

Idéalement, vous le placeriez près et en dessous de votre téléviseur, mais la prise en charge de Trueplay signifie qu’il peut adapter son son à n’importe quel endroit où il s’intègre dans votre pièce – mais gardez à l’esprit que vous aurez besoin d’accéder à un iPhone ou un iPad pour régler Trueplay la première fois.

Le Sub Mini sera mis en vente dans le monde entier à partir du 6 octobre pour 429 $/429 £/499 €, mais si vous êtes tenté, assurez-vous de consulter notre classement des meilleurs haut-parleurs Sonos avant de voir avec quoi l’associer.