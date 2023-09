Sonos Move 2 confirmé : date de sortie, prix et spécifications

Comme le dit la rumeur, Sonos a dévoilé le Move 2 comme le dernier ajout à sa famille d’enceintes Hi-Fi intelligentes et l’appareil sera mis en vente ce mois-ci avec un certain nombre de mises à niveau et de nouvelles fonctionnalités.

Le Move original a été annoncé en 2019 comme le premier produit portable de la société ainsi que le premier appareil Sonos à, pour le plus grand plaisir des fans, offrir enfin une connectivité Bluetooth.

Avance rapide de presque exactement quatre ans et le Move 2 ne réécrit pas les règles, mais donnera aux propriétaires de Move de nombreuses raisons de vouloir effectuer une mise à niveau, notamment une durée de vie de la batterie beaucoup plus longue, de nouvelles commandes, une couleur supplémentaire et un son stéréo sans associer une deuxième unité.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le Sonos Move 2.

Maintenant que le Move 2 a été officiellement dévoilé, nous pouvons vous annoncer qu’il sera mis en vente 20 septembre.

Combien coûte le Sonos Move 2 ?

Le Move 2 est au prix de 449 $/449 £/499 € ce qui signifie qu’il s’agit d’un supplément de 50 $/50 £/100 € par rapport à son prédécesseur.

Vous pouvez le commander auprès de Sonos dès maintenant.

Sonos

Quelles sont les spécifications et les nouvelles fonctionnalités du Sonos Move 2 ?

Nouvelle couleur

Double tweeter

Batterie 24 heures

USB-C

Curseur de volume

Bouton d’arrêt du micro

Bien que le Move 2 ressemble beaucoup à l’original – et aux autres haut-parleurs Sonos – il existe un certain nombre de mises à niveau, de modifications et de nouvelles fonctionnalités.

À l’extérieur, vous aurez déjà remarqué qu’il existe un nouveau coloris vert olive qui constitue un ajout rafraîchissant aux options habituelles en noir et blanc. Bien que Sonos ait déjà créé des couleurs, elles n’arrivent généralement pas au lancement.

Il existe également de nouvelles commandes sur le dessus de l’enceinte, correspondant aux enceintes Era 100 et Era 300. La principale différence ici par rapport au Move original est le curseur de volume tactile qui se trouve dans une rainure.

Sonos

Le haut-parleur est toujours classé IP56, ce qui signifie qu’il peut « résister aux chutes accidentelles, aux éclaboussures, à la pluie, à la saleté et au soleil ». Le design absorbe également les chocs.

Il pèse toujours le même poids, soit 3 kg, mais Sonos a réussi à améliorer considérablement la durée de vie de la batterie. En fait, de près de 150 % à 24 heures, ce qui signifie que vous pouvez faire la fête toute la journée et toute la nuit sans avoir à charger le Move 2.

Et si vous n’avez pas besoin de toute cette longévité, vous pouvez utiliser le port USB-C pour charger des appareils tels que votre smartphone, ce qui signifie que le Move 2 fait également office de banque d’alimentation.

Encore une fois, la batterie est amovible et Sonos affirme que le nouveau haut-parleur réduit la consommation d’énergie au ralenti de plus de 40 %. La base de chargement est incluse dans la boîte et présente un design plus compact, ainsi qu’un adaptateur secteur amovible.

Sonos

Comme pour les enceintes Era, le port USB peut également être utilisé pour connecter diverses sources audio telles que votre ordinateur portable ou une platine vinyle. Cependant, vous devrez acheter l’adaptateur Line-In Sonos séparément, qui coûte 19 $/19 £. Il existe également un adaptateur combo à 39 $/39 £ doté d’un port Ethernet supplémentaire.

Sinon, vous disposez de la combinaison habituelle du Wi-Fi et du Bluetooth simultanément. Le Move 2 prend également en charge Apple Airplay 2, Spotify Connect, Amazon Alexa, Sonos Voice Control, etc. (mais pas d’Assistant Google).

Sonos a déclaré ceci à ce sujet : « Google a récemment modifié les exigences techniques de Google Assistant sur les appareils tiers. Nous évaluons ces exigences, mais cela représente un travail d’ingénierie important et nous continuerons à donner la priorité aux travaux qui s’appuient sur notre vision des assistants vocaux fonctionnant tous simultanément. Nous gardons espoir que Google Assistant fera un jour partie de cet écosystème.

Un nouvel interrupteur à l’arrière peut être utilisé pour débrancher l’alimentation des microphones si vous craignez pour la confidentialité.

Côté audio, le Move 2 Sonos affirme que l’architecture acoustique a été remaniée par rapport à l’original. La grande mise à niveau est une configuration à double tweeter qui signifie que le haut-parleur peut fournir un son stéréo sans associer une deuxième unité, bien que vous puissiez toujours le faire si vous souhaitez une paire stéréo appropriée.

Pour accompagner les tweeters, il y a un « woofer réglé avec précision » et le Move 2 est doté d’un Trueplay automatique, ce qui signifie qu’il ajustera continuellement le son en fonction de l’endroit où vous le placez.

Découvrez notre tour d’horizon des meilleurs haut-parleurs Bluetooth.