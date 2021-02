Il y a de bonnes nouvelles pour les fans de Sonos car il semble que l’entreprise travaille sur une version plus petite et plus portable du haut-parleur Move. Un Sonos Move 2 ou Mini pour affronter Bose, Sony et UE? Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Il est rare qu’un nouveau produit technologique reste secret avant son lancement et grâce à un dépôt FCC, nous avons les premiers détails d’un nouveau haut-parleur Sonos en cours de développement. Ce pourrait être le haut-parleur vraiment portable de l’entreprise.