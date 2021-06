Sonos et Ikea lancent le nouveau haut-parleur à cadre photo Symfonisk

Ikea et Sonos se sont à nouveau associés pour créer le dernier-né de leur gamme d’enceintes Symfonisk : un cadre photo. Eh bien, en quelque sorte.

Le nouveau haut-parleur est conçu pour ressembler à une œuvre d’art, de sorte que vous obtenez une qualité sonore Sonos sans avoir à trouver l’espace pour un haut-parleur sur une table ou un comptoir, et peut donner à votre pièce un aspect moins technique qu’elle ne l’est réellement.

Le nouveau cadre photo Symfonisk est disponible en deux couleurs, blanc et noir, mais bien sûr, cela n’a d’importance que pour le côté de l’appareil, les illustrations occupant la majeure partie de l’avant.

La bizarrerie est que ce n’est pas Un cadre photo. Cela signifie que vous ne pouvez pas encadrer vos propres images, photos ou œuvres d’art. Au lieu de cela, vous êtes limité à la sélection d’Ikea ​​​​de façades interchangeables à clipser, vous feriez donc mieux d’espérer que vous aimez l’esthétique nordique de l’entreprise. Ikea a présenté quatorze modèles jusqu’à présent et affirme qu’il en ajoutera d’autres au fil du temps.







Le cadre peut être fixé au mur en paysage ou en portrait, mais il est également livré avec des pieds amortisseurs de vibrations si vous préférez le poser au sol ou sur une étagère.

La technologie sonore provient entièrement de Sonos et, comme le reste de la gamme, elle se connecte via Wi-Fi. Il existe également une prise en charge d’AirPlay 2, mais comme pour la plupart des haut-parleurs Sonos, il n’y a pas du tout de prise en charge Bluetooth – des espoirs fringants que les récents portables Sonos Roam and Move, qui prennent en charge Bluetooth, étaient un signal que Sonos adopterait le format sur toute la gamme.

Vous pouvez coupler deux haut-parleurs de cadre photo pour jouer en stéréo, et s’ils sont suffisamment proches, vous pouvez même connecter en guirlande leurs câbles d’alimentation – de sorte qu’une seule prise de courant soit suffisante pour faire fonctionner deux cadres. Vous ne pouvez pas l’exécuter en stéréo avec différentes enceintes Sonos ou Symfonisk, mais vous pouvez regrouper plusieurs enceintes avec l’application Sonos.







Le cadre Symfonisk sera lancé le 15 juillet dans les magasins Ikea ou sur Ikea.com et coûte 179 £/179 €/199 $ US. Les œuvres d’art à clipser supplémentaires coûteront 17 £/17 €/20 $.

Il rejoint les deux premiers haut-parleurs Symfonisk, lancés en 2019. L’un d’eux sert également de lampe et l’autre est conçu pour s’adapter confortablement sur une étagère.