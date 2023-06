Sonos Era 300 Review: Un son exceptionnel et remplissant la pièce dans un haut-parleur compact

L’ère de l’audio spatial est arrivée : des émissions en streaming à la musique en streaming, il existe une pléthore de contenus mixés dans un son à 360 degrés. Mais ne prenez pas un ordinateur portable ou une jolie paire d’AirPods pour en profiter. Le Sonos Era 300 fait partie d’une nouvelle génération de haut-parleurs conçus pour tirer le meilleur parti de la musique spatiale – pour les mixages qui ajoutent la dimension de la hauteur – et le font dans un format de bureau compact.

L’Era 100 à 249 $ est une recommandation slam-dunk – étant une évolution du haut-parleur One déjà excellent, mais l’Era 300 n’est pas tout à fait une mise à niveau de l’excellent Play: 3, mais abandonné. Tout d’abord, l’Era 300 est un peu plus excentrique et cela commence par son design frappant en osselet. Oui, sa crête évasée à l’arrière a un vrai but : il s’agit d’un haut-parleur Dolby Atmos avec des haut-parleurs dédiés. J’imagine que le pitch d’ascenseur pour l’Era 300 était quelque chose comme « C’est le Sonos Arc dans un haut-parleur de bureau mais pour la musique! »

Dolby Atmos pour la musique a-t-il même un avenir ? Des haut-parleurs comme le Sonos Era 300 et des services comme Apple Music peuvent certainement le faire sonner bien. Et si vous voulez de la musique qui remplit la pièce – de type stéréo ou multicanal – alors l’Era 300 est capable d’offrir une qualité sonore plus sophistiquée que des concurrents comme l’Echo Studio. Si vous recherchez une mise à niveau du Sonos One, avec un son plus grand et meilleur, alors l’Era 300 est un excellent achat.

Qu’est-ce que c’est?

Le Sonos Era 300 à 449 $ est un haut-parleur Dolby Atmos Ty Pendlebury/Crumpe

Cela fait un moment que la société n’a pas eu de haut-parleur pour combler l’écart entre le diminutif One et le Five en forme de boombox. Le Sonos Era 300 est une évolution du type de système qu’Amazon a introduit il y a plusieurs années avec l’Echo Studio – un haut-parleur intelligent audio spatial. Il offre une multitude de connexions différentes, y compris Bluetooth (qui a été une fonctionnalité très demandée) et une entrée 3,5 mm en option, ainsi qu’une compatibilité avec l’un des meilleurs systèmes multi-pièces, Sonos.

La configuration des pilotes de l’Era 300 est un peu inhabituelle. Si je devais utiliser le langage Dolby, il s’agit d’un « réseau 3.0.1 », qui comprend une paire stéréo inclinée d’un woofer et d’un tweeter ; un tweeter central orienté vers l’avant pour une « image centrale lisse » ; et un seul tweeter au plafond.

Comme l’Era 100, l’Era 300 dispose d’un microphone intégré qui est utilisé à la fois pour l’assistance vocale (Amazon Alexa et Sonos Voice Control mais malheureusement pas d’assistant Google) et pour l’étalonnage. Contrairement aux autres modèles Sonos, les deux Eras vous permettent de calibrer sur l’appareil pour un « réglage rapide », ou vous pouvez toujours vous promener dans la pièce en tenant un appareil iOS pour un « réglage avancé ».

Comme avec l’Era 100, les utilisateurs peuvent ajouter des capacités d’entrée de ligne de 3,5 mm avec l’achat de l’adaptateur d’entrée de ligne Sonos à 19 $ ou ajouter à la fois l’entrée de ligne et Ethernet avec l’adaptateur combiné Sonos à 39 $. Si vous rencontrez des problèmes de Wi-Fi dans votre espace de vie, j’ai pu utiliser un adaptateur USB-C vers Ethernet générique pour la mise en réseau. Bien que j’ai trouvé que j’avais besoin d’en essayer deux – et plus l’adaptateur est petit, mieux c’est.

Le 300 fonctionnera également bien dans le cadre d’un système de cinéma maison. Sonos envisage que les utilisateurs en ajoutent deux pour s’associer à un Sonos Arc. Bien que je souhaite qu’un tel système vous permette de vous en sortir avec une seule unité à l’arrière. En comparaison, l’Echo Studio est capable de se connecter aux appareils Fire TV en mode « home cinéma » et de remplacer la barre de son.

L’écosystème Sonos permet le contrôle dans l’application de plus de 100 services de streaming, dont Apple Music, Spotify, Pandora, Audible et Qobuz. En 2020, Sonos a divisé sa gamme en deux moitiés : les composants hérités deviendraient connus sous le nom de S1, tandis que les systèmes composés de nouveaux modèles tels que le Sonos Beam et l’Arc feraient partie de S2. Les Era 100 et Era 300 font également partie de S2 et utilisent la bande passante du nouvel écosystème et la capacité Dolby Atmos. Vous pouvez mélanger et assortir les composants S1 et S2, mais le système sera limité à la fonctionnalité S1.

Ty Pendlebury/Crumpe

La nouveauté de l’application Sonos S2 est une recherche avancée qui vous permet de rechercher n’importe quel terme sans avoir à choisir d’abord « album » ou « artiste ». C’est un bon premier pas, mais il n’a pas toujours trouvé ce que je cherchais, et j’ai trouvé que la recherche native via des applications individuelles telles que Spotify était plus puissante.

Performance

J’ai comparé le Sono Era 300 au Bluesound Pulse M à 449 $ et à l’Amazon Echo Studio compatible Dolby Atmos à 199 $. J’ai écouté un mélange de musique stéréo et de mélodies spatiales, et l’Era 300 s’est avéré être plus qu’un poney Atmos à un tour – c’est également un haut-parleur de bureau capable d’un son stéréo « simple ».

J’ai commencé mes tests avec la Bluesound Pulse M — une enceinte compacte récente de la marque audiophile — et capable de projeter un signal large à travers la pièce. Avec le tendre confessionnal de Field of Flowers de Grand Salvo, j’ai trouvé que le son de l’Era 300 était plus expansif, plus rempli de pièce que le Pulse M. Bluesound est affilié à PSB et NAD et les compétences sonores combinées de ces sociétés le faisaient ressembler à du plomb. le chanteur Paddy Mann partageait un secret. Bien que la chanson n’ait pas beaucoup de basses profondes, elle était agréablement plus chaude sur le Pulse M que sur le Sonos.

Passant à quelque chose de plus prêt pour la fête, mais toujours en stéréo, j’ai joué la chanson titre de l’excellent album Cracker Island de Gorillaz. C’est ici que le Sonos a pu tirer quelques longueurs de voiture devant le Bluesound. Le Bluesound était un peu léger dans les basses et il devenait un peu dur lorsqu’il était poussé au volume. En comparaison, Sonos pouvait faire du bruit et contrôler les basses, même dans ses parties les plus difficiles.

Le haut du Sonos Era 300 contient les commandes et les microphones. Ty Pendlebury/Crumpe

Face à Echo

En tant que deuxième enceinte Atmos sur le marché, la Sonos Era 300 fait face à une forte concurrence de la part du premier, l’Amazon Echo Studio. Je voulais savoir lequel des deux offrait la meilleure offre, d’autant plus que l’Echo Studio est à moins de la moitié du prix du Sonos.

Qu’il s’agisse de morceaux stéréo ou de remixes Atmos, le Sonos Era 300 offrait un son plus raffiné que l’Echo Studio. Avec un mélange spatial de ce vieux standard audiophile, Money de Pink Floyd, j’ai trouvé que la chanson ressemblait à une balade foraine sur le Studio. Le ka-ching de la caisse enregistreuse est venu au-dessus de ma tête et le vacarme des machines à compter l’argent a vibré à ma droite. Mais une fois les solos arrivés, une nervosité est apparue. Le son de la guitare et du saxophone était un peu abrasif et difficile à écouter. En revanche, la chanson était plus contenue et agréable sur le Sonos, qui offrait une ligne de basse profonde tout en conservant un son enveloppant.

Pour quelque chose de différent, j’ai écouté l’hymne Lupus d’Augie March et j’ai trouvé que la chanson stéréo sonnait mieux sur le Sonos Era 300. La voix de Glenn Richards était nette sans être d’acier et il y avait une image stéréo décente. Sur l’Echo, le chant était un peu trop contenu et même un peu rabougri, contraint dynamiquement.

Pour 80% du son et 50% du coût pour l’Echo Studio, c’est à vous de choisir ce que vous préférez côté son, mais l’Echo reste une valeur imbattable.

Faut-il l’acheter ?

Comme pour toute grande enceinte de table coûteuse, il est difficile de dire à qui s’adresse la Sonos Era 300. C’est un peu cher pour un système de chambre à coucher, et il ne peut pas être relié à un home cinéma sans frais encore plus importants. Ou peut-être avez-vous coché toutes les fonctionnalités – Dolby Atmos, multiroom, Bluetooth, assistant vocal – et hoché la tête. Si c’est le cas, alors ce haut-parleur est le meilleur pour faire tout cela.

En termes de gamme de haut-parleurs Sonos, c’est sans aucun doute le haut-parleur le plus performant pour l’argent après le Sonos Era 100. Si vous voulez acheter un Sonos pour un ordinateur de bureau et que vous ne voulez pas débourser 600 $ pour le Five, alors l’ère 300 est une excellente option. Aucun produit n’existe cependant dans le vide, et s’il n’y avait pas Amazon Echo Studio moins cher et presque aussi bon, l’Era 300 serait l’enceinte Atmos à obtenir.