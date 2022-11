Sonos Beam vs Bose Smart Soundbar 600 : quelle enceinte Dolby Atmos acheter ?

Dolby Atmos est l’une des plus grandes améliorations audio depuis de nombreuses années, et bien que le format immersif fonctionne bien avec la musique, il brille vraiment avec les films. Barres de son Atmos sont capables de remplir la pièce, sont disponibles dans des conceptions compactes et sont plus abordables que jamais.

La Sonos Beam Gen 2 (449 $) et la Bose Smart Soundbar 600 (499 $) sont deux des meilleures barres de son Atmos pour le prix, mais avec des tailles, des caractéristiques et des prix très similaires, comment choisir entre elles ? Décomposons-le.

Sonos Avec l’ajout de Dolby Atmos, la Sonos Beam Gen 2 est une barre de son intelligente encore meilleure que l’originale. Vous manquez peut-être des basses profondes sans sous-marin, mais le haut-parleur donne quand même un son énorme à vos films grâce à ses capacités surround virtuelles. Vous recevez des alertes de prix pour Sonos Beam (Gen 2, Noir)

Bose Le Bose Smart Soundbar 600 est un haut-parleur Dolby Atmos compact avec des haut-parleurs en hauteur dédiés, et sa qualité sonore est excellente, en particulier pour les films et les émissions de télévision riches en dialogues. La barre de son ajoute également de la musique multiroom et l’assistant vocal Alexa. Vous recevez des alertes de prix pour Bose Smart Soundbar 600

Films

L’un des principaux ajouts au nouveau Sonos Beam Gen 2 était la prise en charge de Dolby Atmos, mais cela n’impliquait aucune modification matérielle – uniquement des logiciels. Malgré son manque d’enceintes en hauteur dédiées, le Beam est en fait très bon pour simuler les effets de hauteur – mieux que tout ce qui est comparable à ce prix ou en dessous.

Aussi compétent que soit le Sonos Beam, il ne peut toujours pas défier les haut-parleurs en hauteur physiques du Bose. Par exemple, lors de l’ouverture brutale de Mad Max : Fury Road, le Bose avait l’avantage sur le Sonos avec une meilleure direction des voix fantomatiques d’Atmos et ils étaient plus clairs à cela. Le Bose est capable de marier des effets de hauteur convaincants avec des dialogues cristallins, ce qui en fait un gagnant pour les cinéphiles.

Vainqueur : Bose

Ty Pendlebury/Crumpe



Lecture de musique



Sonos a toujours eu le rock and roll en son cœur et le Beam est le meilleur système si vous aimez votre musique forte et dynamique. Le Bose est un peu plus maniéré et privilégie le jazz au métal, mais cela devrait aussi lui gagner quelques fans.

Vainqueur : Sonos

Sonos



Écosystème et mises à niveau facultatives



Sonos propose des dizaines de haut-parleurs, des unités portables aux grands subwoofers, et si vous souhaitez créer un système pour toute la maison, c’est la meilleure option. Le programme Made for Sonos de la société permet également d’utiliser des haut-parleurs surround moins chers comme l’Ikea ​​Symfonisk avec le Beam. Le seul “problème” est que le subwoofer semble avoir été conçu pour le Beam — le Sous Mini – ça ne sonne pas très bien avec ça.

D’autre part, le Bose 600 s’accouple très bien avec le Bose Bass Module et les deux forment ensemble un meilleur appariement inférieur à 1 000 $. En revanche, l’écosystème Bose Music est beaucoup plus petit que Sonos et n’a aucun moyen de connecter les systèmes hérités.

Gagnant : Égalité

Sonos



Services de diffusion en continu



Sonos possède le seul système depuis ses débuts au début des années 2000, et les utilisateurs peuvent toujours utiliser ces composants pour diffuser leurs collections de musique. Les choses se sont compliquées un peu avec le introduction de S2 (rendant ainsi les composants plus anciens S1) car seuls les composants les plus récents peuvent désormais bénéficier des dernières mises à jour de fonctionnalités et des services. Du côté positif, S1 et S2 proposent des dizaines de services de streaming via une seule application et une recherche universelle également.

En ce qui concerne le streaming musical, Bose a eu une histoire mouvementée. Son premier système multiroom, SoundTouch, était assez bon, mais il a été remplacé par le système Bose Music il y a seulement quelques années, et les deux systèmes ne sont pas compatibles. Cela dit, Bose Music prend en charge tous les principaux services et dispose également de Bluetooth, ce que Sonos ne fait pas.

Gagnant : Égalité

James Martin/Crumpe



Assistant vocal

Les deux haut-parleurs offrent des microphones réactifs qui peuvent vous entendre sur de la musique forte ou des bandes sonores, mais le Sonos vous offre le choix entre trois assistants vocaux différents : Amazon Alexa, Google Assistant et le Sonos Voice étonnamment utile. Il remporte ce tour en raison du fait que Bose ne peut proposer qu’Amazon Alexa (bien qu’il puisse toujours être contrôlé par un haut-parleur Google séparé).

Vainqueur : Sonos

Lequel gagne?

Le Sonos Beam Gen 2 et le Bose Smart Soundbar 600 sont tous deux d’excellents haut-parleurs pour téléviseur, et en fin de compte, vous seriez heureux d’acheter l’un ou l’autre. La Sonos Beam l’emporte de loin grâce à son excellent écosystème et en proposant un choix d’assistants vocaux. Mais si vous voulez un haut-parleur TV qui peut améliorez le son de votre téléviseuralors optez pour le Bose.